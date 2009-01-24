Yusuf'u izleyecektik ama...

DinÃ§er OruÃ§oÄŸlu yazÄ±yor

Biz Ã¶zlerken belli ki takÄ±mlarda boÅŸ durmamÄ±ÅŸ, dinlenmiÅŸ ve iyi hazÄ±rlanmÄ±ÅŸlar. Ä°nÃ¶nÃ¼ stadÄ±nda Ã¼st dÃ¼zey bir mÃ¼cadele ve futbol oynama arzusu var. Burada maÃ§ sohbetimize bir makas atÄ±p hafta iÃ§inde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã¶nemli geliÅŸmelerden bahsetmek istiyorum. Futbolun akil adamlarÄ± toplanÄ±p futbolun deÄŸerini yÃ¼kseltmek iÃ§in projelerini aÃ§Ä±kladÄ±. Bir numaralÄ± proje medyanÄ±n yayÄ±n politikasÄ±nda yapmasÄ± gereken deÄŸiÅŸiklikler ve yÃ¶neticilere maÃ§ sonrasÄ± getirilen konuÅŸma yasaÄŸÄ±. HatÄ±larsanÄ±z sevgili rtÃ¼k baÅŸkanÄ±mÄ±z bu "check and balance" (denetim ve dÃ¼zenleme) davranÄ±ÅŸÄ±nÄ± bir spor programÄ±na baÄŸlanÄ±p program sorumlularÄ±nÄ± canlÄ± yayÄ±nda azarlayarak gÃ¶stermiÅŸti. SonrasÄ±nda kendiÂsaygÄ±nlÄ±ÄŸÄ± ile ilgili sorunlar ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ ama istifa erdemini gÃ¶sterememiÅŸti. AÃ§Ä±kÃ§a sÃ¶ylÃ¼yorum RTÃœK' Ã¼n baÅŸÄ±nda sayÄ±n Akman olduÄŸu sÃ¼rece bu kurumun yapacaÄŸÄ± iÅŸlerden saÄŸlÄ±klÄ± bir sonuÃ§ alÄ±nabileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum. Ben bunlarÄ± yazarken BeÅŸiktaÅŸ forvetlerinin yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Roman yapÄ±yor ve BeÅŸiktaÅŸ ilk yarÄ±yÄ± 1-0 Ã¶nde bitiriyor. SÃ¶zÃ¼n Ã¶zÃ¼, bizim yerimize bÃ¼yÃ¼klerimiz futbolumuzu kurtarmak iÃ§in projelerini aÃ§Ä±kladÄ± saÄŸolsunlar. Etik kurulu kurup, baÅŸÄ±nada Åžansal abimizi geÃ§irip televizyonda saygÄ±n yayÄ±n yaparak TÃ¼rk futbolunu kurtaracaklar. Tam anlamÄ±yla fiyasko. Tv programlarÄ± izleyicisi olduÄŸu sÃ¼rece yayÄ±n yapabilirler. Herhangi bir kurul yada yayÄ±n denetleme mekanizmasÄ± seyircilerin ahlakÄ±nÄ± yada etik anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ± denetleme ÅŸansÄ±na sahip deÄŸillerdir. SayÄ±n BaÅŸbakanamÄ±zÄ±n KasÄ±mpaÅŸalÄ± tavrÄ± gerÃ§ek hayatta sÃ¶kmez. Sosyoloji diye bir bilim var. Biraz iÅŸin ehli adamlar bu koltuklarlarda otursalar da bizde derdimizi anlatabileceÄŸimiz insanlara ulaÅŸabileceÄŸiz ama ÅŸimdilik mÃ¼mkÃ¼n gÃ¶zÃ¼kmÃ¼yor. Biliyorum maÃ§ yazÄ±sÄ± iÃ§in kafanÄ±zÄ± yeterince sÄ±ktÄ±m ama doluyum biraz ,affedin beni... AnlattÄ±klarÄ±mÄ±za bir makas atÄ±yorum ve maÃ§a tekrar geri dÃ¶nÃ¼yorum merak etmeyin. BeÅŸiktaÅŸ' ta ki en bÃ¼yÃ¼k deÄŸiÅŸiklik Cisse'nin yokluÄŸuydu. SaÄŸolsun ikinci yarÄ±da Mustafa hoca onu Serdar Ã–zkan' Ä±n yerine aldÄ± da sahadaki Siyah renkli oyuncu azlÄ±ÄŸÄ± sorununa Ã§Ã¶zÃ¼m oldu. BeÅŸiktaÅŸ takÄ±m halinde istekli olunca pozisyon Ã¼retme yetisi de artÄ±yor. Bu konuda Yusuf iÃ§in ayrÄ± bir paragraf aÃ§mak lazÄ±m. Yusuf yaÅŸÄ±na raÄŸmen Delgado dan daha mÃ¼cadeleci bir oyuncu ve bu Ã¶zelliÄŸini teknik alt yapÄ±sÄ±yla birleÅŸtirince BeÅŸiktaÅŸ formasÄ± altÄ±nda baÅŸarÄ±lÄ± olabileceÄŸini bu maÃ§ta gÃ¶sterdi. BeÅŸiktaÅŸ' Ä± izlemek artÄ±k daha zevkli oldu. Tabii bu zevki azaltmak iÃ§in SayÄ±n SelÃ§uk Dereli elinden geleni yaptÄ±. GÃ¶sterdiÄŸi sarÄ± kartlar ve Zapo yu atmasÄ± maÃ§Ä±n bÃ¼tÃ¼n havasÄ±nÄ± bozdu. 10 kiÅŸilik BeÅŸiktaÅŸ skoru koruma gÃ¼dÃ¼sÃ¼yle daha defansif oynadÄ±. BeÅŸiktaÅŸ' Ä±n en Ã¶nemli sorunu defansÄ±n bireysel hatalarÄ± Ã¶n plana Ã§Ä±kmayÄ±nca da maÃ§Ä±Â 1-0 bitirmesini bildi. Ä°lk maÃ§ 3 puan teÅŸekkÃ¼rler Denizli...