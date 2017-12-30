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    Yusuf Halaçoğlu trafik kazası geçirdi

    Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL (DHA)
    30.12.2017 - 06:40 | Son Güncelleme:

    İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ile eşi Fatma Nur Halaçoğlu’nun Tem otoyolunda Edirne istikametinde seyir halindeyken Kurtköy mevkiinde trafik kazası geçirdiği öğrenildi. Halaçoğlu ve eşinin hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

    Kazanın, TEM otoyolu Kurtköy mevkiinde Edirne istikametindeki Mehmetçik Vakfı Tesisleri yakınında dün gece saat 02.30 sıralarında meydana geldiği öğrenildi. Bir görgü tanığının iddiasına göre, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ve eşi Fatma Nur Halaçoğlu’nun içinde bulunduğu otomobil, seyir halinde ilerleyen bir kamyonete henüz bilinmeyen bir nedenle arkadan çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle kamyonet yan devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kamyonet sürücüsü ve yanında bulunan kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.

    Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ve eşinin ise kazadan hafif sıyrıklarla kurtulduğu belirtildi.

    GÖRGÜ TANIĞI: MİLLETVEKİLİ VE EŞİ AYAKTAYDI

    Kazanın hemen ardından olay yerinde olduğunu belirten ve ismini vermek istemeyen bir vatandaş, yaşananları şöyle anlattı:
    "Gece 02.30 sıralarıydı. Yoğun bir ses duyduk. O yana doğru koştuk. Otobanda vekil olduğunu sonradan öğrendik. Vekilimiz kamyona arkadan çarpmış. Kamyoncuyu yaralı gördük, yerdeydi. Bir arkadaşı daha vardı yanında yaralı. Milletvekilinin yanında eşi vardı. Onlar iyiydi, ayaktaydılar yani. Kamyoncu yerdeydi, yaralıydı. Yarasının durumunu tam olarak bilmiyorum. Ambulansa biz olay yerine varana kadar haber verilmişti zaten. Yaralılar hastaneye götürüldü."

    Bu arada, İYİ Parti’nin Twitter hesaplarından Halaçoğlu ve eşi için geçmiş olsun dileklerinde bulunuldu.

    Etiketler: trafik kazası
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