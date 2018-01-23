Yusuf Güney'den Mehmetçiğe moral konseri

Şarkıcı Yusuf Güney, Şırnak'ta görev yapan Mehmetçiğe konser verdi. İçişleri Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığınca düzenlenen etkinlik kapsamında bölgede vatani görevini yapan Mehmetçiğe ücretsiz konser veren Güney, son olarak Şırnak-Çukurca'da sahne aldı. Şarkılarını, askerlerle birlikte seslendiren Güney, bir Mehmetçiği sahneye davet etti. Sahneye gelen asker sevgilisine evlilik teklifinde bulundu. O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Yusuf Güney, paylaşımın altına 'Bir aşk düşünün görevlerin en kutsalını yaparken bir an bile aklınızdan çıkaramadığınız. Zordur beklemesi, kavuşacağın günü iple çekersin ama onurlusundur, Asker ocağındasındır, adam gibi adamsındır... Sizler var olun sağ olun yiğit kardeşlerim... Bu vatan sizlere çok şey borçludur. Bu zorlu günlerde yiğit kahraman kardeşlerim için dualarınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Sosyal medyada da paylaşım yapacaksanız bu adam gibi adamları paylaşın, onure edin inanın onları çok mutlu edeceksiniz. Allah sizlerle olsun' mesajını yazdı.