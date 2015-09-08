Yusuf Day : Cicişler bana tuzak kurdu

Pazar günü Gümüşlük’te demirli bir teknede Esra-Ceyda Ersoy kardeşlerle görüntülenen Day, kendilerine tuzak kurulduğunu iddia etti: “Bu fotoğraflar kurgu. Bizi gördüler beach’ten, ‘gelelim mi’ diye sordular, misafir ettik. 10 yıldır tanıyorum Esra ve Ceyda’yı. Tesadüfen karşılaştık ve gelelim diyen onlardı. Zaten 15 dakika kaldılar, sonra yine beach’e bıraktık. Bu kadar kısa sürede nasıl bulunacağız, nasıl fotoğraf çekilecek? Ayrıca bu kadar mı gerizekalıyım? Çapkınlık yapacak olsam ortalık yerde, teknede mi yaparım? Tamamen onların kurgu ve tuzağı. Aramızda bir şey olamaz, benim hayatımın kadını Nefise. Bugüne kadar bir sürü insanla oldum. Böyle bir olay için hayatımın kadınını bırakmam. Bu tuzağı kuranlara da hesap sorarım.”

İşte o görüntüler

Nefise Karatay iki hafta önce anne olmuştu