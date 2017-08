Yusuf Akgün: 'Şımarıklık yapmaya hakkım yok'

*Öncelikle sizi tanıyalım, bize kısaca kendinizi anlatır mısınız?

- Yeditepe Üniversitesi Tiyatro bölümü mezunuyum. Henüz öğrenciyken profesyonel oyunculuğa “Balans ve Manevra” adlı sinema filmiyle başladım. Ardından mezun olmadan “Hepsi Bir” adlı dizide rol aldım. Mezun olduktan sonra da Dot Tiyatro’da sahne maceram devam etti.

*Sizi şimdi “Hayat Mucizelere Gebe” dizisinde Serhat olarak izliyoruz. Dizi teklifi nasıl geldi?

- Geçen sene hayalim diyebileceğim bir tiyaro projesi bütün zamanımı aldı. Ne kadar zaman ve emek istediğinin bilincindeydim. Televizyona bir süre ara vermem gerekiyordu. Ama bu süre içinde televizyonda oyunculuk yapmayı özlediğimi fark ettim. İyi bir proje gelmesini istiyordum. Med Yapım benim daha önce çalıştığım bir yapım şirketi. Bana teklif geldiğinde rolü birebir yapımcıdan dinledim. Onun role ve projeye inancı beni ikna etti diyebilirim. İyi ki de kabul etmişim.

*Dizinin orjinali “Jean The Virgin”i izlediniz mi?

- Tabii ki izledim. Projeyi kabul etmeden önce karakter ve hikayenin gidişatına dair fikir sahibi olma şansını kaçırmak istemedim.

*Komiser Serhat rolüne hazırlanırken özel bir çalışma yaptınız mı?

- Sevdiği kızla bir yuva kurmak gibi masum hayalleri olan bir komiserin karanlık tarafını senaryoyla ve kendi oyunculuğumla harmanlamaya çalışırken kara kara düşündüğüm bir süreç yaşadım. Zor meslek polislik. Bir yandan cinayet çözüp hayatını tehlikeye atarken bir yandan da geçim sıkıntısı yaşıyor insanlar.

*Serhat’ın sevdiği kız ‘tıbbi’ bir kazanın sonucu hamile kalıyor. Serhat’ın başına gelen sizin başınıza gelse tepkiniz ne olurdu?

- Bu rolü oynarken o sorunun cevabını arıyorum. Oyunculuğun en güzel taraflarından biri hayatta yapmam dediğiniz şeylerin aslında farklı koşullarda ne kadar insani refleksler olduğunun farkına varmanız... Bunca karakterden sonra önyargılarım ve bu tarz sorulara verecek cevaplarım azaldı.







HANDE ATAİZİ’Yİ TANIMA FIRSATI BULDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM



*Serhat, İnci’nin başına gelenlerden sonra bir değişim yaşayacak. İlerleyen bölümlerle ilgili izleyicileri ne gibi sürprizler bekliyor?

- Benim için de izleyici için de keyifli olan tek şey böyle büyük ve beklenmedik bir olaydan sonra Serhat’ın değişimini an be an takip etmek olacak. Sürprizleri açıklayıp bu keyfi kimseden almak istemiyorum.

*Dizide Hande Ataizi, Işıl Yücesoy gibi usta oyuncularla çalışmak nasıl bir duygu?

- Işıl Hanım bunca yılın başarısı ve tecrübesini ilk gün heyecanıyla harmanlayan harika bir aktrist. Kendisine ve ekibine inancı ilham verici... Hande Hanım’a gelince çok yetenekli Onu tanıma şansı bulduğum için çok mutluyum.

*Yoğun bir çalışma temponuz var. Bu durumdan şikayetçi misiniz?

- Evet, çalışma temposu çetin diyebiliriz. Ama her işin kendine göre zorlukları var. Bizim iş de hem mental hem fiziksel açıdan zor. Ama bu tempoyu kaldırmak ve kaliteli üretimin içinde olmak gurur verici. Ayrıca bu zamanda maddi manevi karşılığını alabildiğim bir mesleğim olduğu için kendimi şanslı hissediyorum, şımarıklık yapmaya hakkım yok.

MESLEĞİMİ BÜYÜK BİR TUTKUYLA SEVİYORUM

Sizi daha önce “Melekler Korusun”, “Hepsi Bir”, “Adını Feriha Koydum” dizilerinde izledik. Projeleri seçerken nelere dikkat ediyorsunuz?

- Her zaman en iyisini seçebilmek için daha fazla senaryo okuyup o andaki en iyi koşulları kabul ediyorum. Şimdiye kadar oynadığım bütün roller hayatımın farklı dönemlerinde karşıma çıktı ve kariyerimi oluştururken hayatıma da dokundu. Ancak yaş ilerledikçe esas mevzunun rolün benimle değil de izleyiciyle ilişkisi olduğunun daha çok farkına vardım.

Oyunculuk üzerine gelecekle ilgili ne gibi planlarınız var?

- Bitirmek istediğim bir yüksek lisans maceram var katılmak istediğim work shop’lar var. Öte yandan bir tiyatro oluşumunu projelendiriyoruz. Daha çok senaryo okumak istiyorum. Mesleğimi büyük bir tutkuyla seviyorum. Bu anlamda kendimi geliştirmek beni çok heyecanlandırıyor. Sürekli öğrenmek ve tecrübe kazanmak istiyorum.