Yurttaki istismarda şikâyetçi sayısı artıyor

Ailenin şikâyeti üzerine Özel Miyase Yılmaz ortaöğretim erkek öğrenci yurdunda hizmetli olarak çalışan erkek görevli Ömer Faruk Ergen önceki gün gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.



Cinsel istismar iddialarıyla ilgili görüşülmeye başlanan ailelerden ikisi daha şikâyetçi oldu. İzmir Barosu, ‘cinsel istismar’dan tutuklanan yurtta hizmetli olarak çalışan Ömer Faruk Ergen’in mahkemedeki sorgusuna müdahil olarak katıldı.



Yurt hakkında kapatma kararı verilirken, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün başlattığı idari soruşturma sürüyor.