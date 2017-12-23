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    Yurttaki istismarda şikâyetçi sayısı artıyor

    Banu ŞEN/İZMİR
    23.12.2017 - 00:16 | Son Güncelleme:

    İZMİR Dikili’deki özel bir ortaöğretim erkek yurdunda kalan 11 yaşındaki bir öğrencinin ailesine durumu anlatmasıyla ortaya çıkan cinsel istismara tepkiler çığ gibi büyüyor.

    Ailenin şikâyeti üzerine Özel Miyase Yılmaz ortaöğretim erkek öğrenci yurdunda hizmetli olarak çalışan erkek görevli Ömer Faruk Ergen önceki gün gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

    Cinsel istismar iddialarıyla ilgili görüşülmeye başlanan ailelerden ikisi daha şikâyetçi oldu. İzmir Barosu, ‘cinsel istismar’dan tutuklanan yurtta hizmetli olarak çalışan Ömer Faruk Ergen’in mahkemedeki sorgusuna müdahil olarak katıldı.

    Yurt hakkında kapatma kararı verilirken, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün başlattığı idari soruşturma sürüyor.

    Etiketler: gazetehaberleri , çocuğa cinsel istismar
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