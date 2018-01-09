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    Yurtta kalan üniversite öğrencileri için önemli '30 yaş' kararı

    ANKARA (AA)
    09.01.2018 - 12:12 | Son Güncelleme:

    Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Orta Doğu Teknik Üniversitesine (ODTÜ), 30 yaşını dolduran öğrencilerin yurtlarda kalmasını engelleyen yönetmelik hükmünün değiştirilmesine ilişkin tavsiyede bulunma kararı aldı.

    ODTÜ'de Mühendislik Fakültesinde okuyan bir öğrenci, üniversiteye bağlı yurtlarda kalmak için başvuru yaptı. Üniversitenin "Yurtlar Yönetmeliği"nde yer alan madde uyarınca 30 yaşını doldurduğu gerekçesiyle müracaatı reddedilen öğrenci, konuyu KDK'ya taşıdı. Kurumun incelemesi sırasında üniversite tarafından gönderilen yazıda, yönetmelik maddesinde, "30 yaş ve üzerinde olan öğrencilerin yaş ortalamasının yurtlarda kalan öğrencilerin yaş ortalamasının üzerinde olması ve yaş farkının uyum problemine yol açması nedeniyle söz konusu öğrencilerin yurt başvurularının kabul edilmemesi gerektiği" gerekçesiyle düzenleme yapıldığı aktarıldı.

    Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yurtlar Yönetmeliği'nde yer alan düzenleme ile kişiye tanınan hakkın kullanımının kısıtlandığını, bu uygulamanın normlar hiyerarşisine açık aykırılık teşkil ettiğini tespit eden KDK, yönetmelikteki 30 yaş sınırının kaldırılmasına, başvurucu öğrenciye barınma hakkının verilmesine yönelik tavsiye kararı verdi.

    BOĞAZİÇİ VE HACETTEPE'DE SINIR YOK

    KDK'nın kararında, 30 yaşını dolduran öğrencilere barınma hakkı verilmemesine yönelik işlemin hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu bildirildi.
    Boğaziçi ve Hacettepe gibi üniversitelerin yurt yönetmeliklerinde, öğrencilerin yurda başvuru ve kabul şartlarında yaş şartı ile ilgili herhangi bir sınırlamaya ilişkin düzenleme yer almadığı vurgulanan kararda, ODTÜ'nün yurtlar yönetmeliğine 30 yaş sınırına yönelik ayrı bir hüküm konularak hakkın kullanımının kısıtlandığına işaret edildi. Ayrıca yönetmelikte, yurtta kalan öğrencilerin 30 yaşını doldurdukları dönemin sonunda yurttan çıkarılmalarıyla ilgili de hüküm bulunmadığı belirtilen kararda, üniversite eğitimi için de herhangi bir yaş sınırı ve kriter bulunmadığı kaydedildi.

    Kararda, eşitlik ilkesi bağlamında, aynı hukuki statüde bulunan kişilerin aynı kurallara tabi olacağı hususunun göz önünde bulundurulması gerektiğine dikkat çekildi. KDK'nın kararında, 30 yaş sınırının, üst hukuk normlarında öngörülen düzenlemeleri kısıtlayıcı nitelikte olduğu, normlar hiyerarşisine aykırılık teşkil ettiği vurgulandı.

    Etiketler: üniversite öğrencisi
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