Yurtdışından yeni dil okulu geliyor

Türkiye ve yurtdışında hizmet veren Bahçeşehir & Uğur Eğitim Kurumları yeni yatırımcılarıyla birlikte, merkezi Washington DC’de bulunan BAU Global üyesi 'Mentora Language Schools'un tüm Türkiye’deki şubelerini açmaya hazırlanıyor. Mentora Fethiye’nin ardından 16 Eylül itibariyle tüm Türkiye’de yer alan şubelerini aktif hale getiren eğitim kurumu beş aylık planlamaları ışığında 2018’in ilk çeyreğinde 50 noktada hizmet vermeyi hedefliyor.

Mentora College, sınavlara hazırlık eğitimi ve Amerikan denkliklerinde dil eğitimi veren merkezilerindeki akademik modellemenin yanı sıra 'Summer Schools' sistemiyle minimum 15 günlük konaklamalı, dil eğitimi ve sosyal aktiviteleri kapsayan eğitim modeliyle hizmet veriyor. Franchise sistemiyle hizmet noktalarını artırmayı hedefleyen kurum, uluslararası ve yerel yatırımcılara da eğitim alanında yeni kapılar açıyor.

KANADA, ALMANYA, VE AMERİKA'DA OLAN DİL OKULLARI ŞİMDİ TÜRKİYE'DE

Öğrencileri; yabancı dil eğitimi, genel kültürel bilgi ve en üst düzeyde sosyal faaliyetlere katılma fırsatlarıyla donatmayı amaçladıklarını belirten Bahçeşehir & Uğur Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel, "Türkiye’nin çeşitli noktalarında yabancı dil öğretimini gençlere ulaştırmak için yapacağımız bir faaliyet olacak. Türkiye’de şu anda dokuz noktada başlıyoruz. Önümüzdeki yıllarda da Türkiye’nin her noktasında şubeleri olan Mentora Dil Okulları olacak. Mentora, öğrencilere dil öğretme metotlarını kazandıracak. Dolayısıyla dil öğrenirken sadece dil bilgisi değil konuşmayı öğrenecekler. Türkiye’de genellikle ’anlıyorum ama konuşamıyorum’ deniyor. Biz daha çok konuşmayı ön plana çıkaran bir metot uygulayacağız" dedi.

Çıktıkları bu heyecanlı yolculukta hedeflerinin uluslararası standartlarda yabancı dil eğitimi vermenin yanı sıra, bireyin kişisel bilgi, tutum ve öz becerilerinin artmasını sağlamak olduğunu belirten Mentora College Türkiye Franchise Koordinatörü Essum Aslan, "Dil öğrenme bizim ülkemizin en büyük problemlerinden biri. Çünkü bir sürü ders saati İngilizce eğitimi alırız ama sonunda bir yerde dille karşı karşıya geldiğimizde konuşamayız. Biz kurum olarak şu iddiayla ortaya çıkıyoruz; ’dili öğrenmek artı konuşmak’. Mentora College konuşturur, yazdırır, dinlediğini anlatır ve dil öğretir. Türkiye’de artık dil kursu kirliliği var. Herkes bir şekilde varlığını ispat etmeye çalışıyor. Mentora’nın ayırıcı özelliği ise bizim öğrencilerimiz dil başarısı sağladıktan sonra herhangi bir üniversitede İngilizce öğrenmiş ve kabul görür hale geliyor. Mentora’nın akreditasyonu bu açıdan çok önemli" diye konuştu.

Mentora College Türkiye Franchise Koordinatörlerinden ve yatırımcılarından Emel Özmal ise, Mentora dil okulları Türkiye'de çok büyük bir problem olan 'anlıyorum ama konuşamıyorum' derdine çok büyük bir çare olacağını anlattı. Özmal, "Bizim genetik mirasımızda var anlıyoruz ama konuşmakta zorluk çekiyoruz. Mentora'nın farkı yüzde 80 konuşma, pratik ağırlıklı birebir yabancı hocalarla alternatif eğitimler uygulayan, yaparak ve yaşayarak da öğrenme dediğimiz, hayatın içinde aslında bir eğitim modeli sunuyoruz" dedi.

Başlangıç seviyesinden ileri seviyedeki öğrencilere kadar her seviyedeki sınıflarında 'Yoğun İngilizce Dil Eğitimi Programı' sunulacak. Bununla birlikte İş İngilizcesi, Hukuk İngilizcesi, Hazırlık Programları (TOEFL, iBT, GMAT, SAT, GRE vb.) ve sertifika programları alanında hizmet veren eğitim merkezi, kendi dil eğitimi yayınları ile temel akademik disiplinlere bağlı aynı zamanda sürekli gelişimi takip eden sistemleriyle de hizmet verecek.

Mentora Language Schools, dinleme, konuşma, okuduğunu anlama ve yazma gibi dört temel becerinin, küreselleşen çağda ihtiyaç olan seviyenin daha da üzerinde gelişmesi için akademik mükemmellik taahhüdünde bulunuyor. Ana dili İngilizce olan eğitmenleriyle odaklanmış, ufuk açıcı ve teşvik edici öğrenme deneyimleri yaşatmayı amaçlayan Mentora, gerçek bir Amerika tecrübesini şehrinizde yaşamanız için tüm prensipleri yerine getiriyor. Modern teknik alt yapılı sınıflarının yanı sıra bir ilk olan özel simülasyon sistemleri ile öğrencilerinin ifade, yorumlama ve konuşma becerileri için gerçeğe en yakın deneyimleri yaşamasını sağlıyor.