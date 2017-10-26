Ara
MENÜ
Kampüs Haberleri

KAMPÜS

    Haberler >Kampüs>Yurtdışından gelen öğrencilerin çalışma hakkı sınırlanmıyor

    Yurtdışından gelen öğrencilerin çalışma hakkı sınırlanmıyor

    Hürriyet Haber
    26.10.2017 - 11:25 | Son Güncelleme:

    Ekonomik yaşam masraflarından eğitim kalitesine, refah bir ortamdan özgür girişimcilik dünyasına kadar öğrencilere çeşitli avantajlar sunan Estonya, geçerli oturma izni olan herkese çalışma izni de veriyor.

    Estonya, eğitim alanındaki üstünlüğünü yurtdışından gelen öğrencilerin çalışma hakkına getirdiği özgürlüklerle  koruyor. Ekonomik yaşam masraflarından eğitim kalitesine, refah bir ortamdan özgür girişimcilik dünyasına kadar öğrencilere çeşitli avantajlar sunan Estonya, diğer Avrupa ülkelerinden farklı olarak geçerli oturma izni olan herkese çalışma izni de sağlıyor.

    “Çalışma hakkına kısıtlama getirmeyen az sayıda AB ülkesinden biri Estonya”


    Estonya’da yurtdışından gelen öğrencilerin çalışma hakkına ve ilgili hukuki prosedüre ilişkin konuşan Study in Estonia Türkiye Danışmanı Uluslararası Pazarlama Uzmanı Hakan Karaoğlu, “Estonya, yurtdışından gelen öğrencilere AB ülkelerinde çalışma sınırlaması getiren Ankara anlaşmasına taraf değildir. Estonya’da geçerli bir oturma izni olan herkesin çalışma izni de vardır. Çalışma koşulları eğitim hayatlarını direkt etkilemediği sürece herhangi bir kısıtlama yoktur. Yurtdışından gelen öğrenciler, üniversitedeki sorumluluklarını yerine getirdikleri sürece çalışabilirler. Mezuniyet sonrasında da çalışmaya devam edebilirler. Estonya’da 5 sene çalışan kişiler uzun oturum (mavi kart) alma hakkına sahip olurlar. Bu oturum ile de arzu ederlerse diğer AB ülkelerinde de çalışabilirler. Estonya, her öğrenciye oturum izni veriyor” diye belirtti.


    Karaoğlu, yurt dışından gelen öğrencilerin, Estonya’daki Work in Estonia kurumu sayesinde pek çok iş fırsatı bulabildiğini ifade ederken, şirketlerin de bu kişileri tam zamanlı istihdam etmeye alışkın ve istekli olduklarını sözlerine ekledi.

    Etiketler: haklar
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri