Yurtdışından gelen öğrencilerin çalışma hakkı sınırlanmıyor

Estonya, eğitim alanındaki üstünlüğünü yurtdışından gelen öğrencilerin çalışma hakkına getirdiği özgürlüklerle koruyor. Ekonomik yaşam masraflarından eğitim kalitesine, refah bir ortamdan özgür girişimcilik dünyasına kadar öğrencilere çeşitli avantajlar sunan Estonya, diğer Avrupa ülkelerinden farklı olarak geçerli oturma izni olan herkese çalışma izni de sağlıyor.



“Çalışma hakkına kısıtlama getirmeyen az sayıda AB ülkesinden biri Estonya”



Estonya’da yurtdışından gelen öğrencilerin çalışma hakkına ve ilgili hukuki prosedüre ilişkin konuşan Study in Estonia Türkiye Danışmanı Uluslararası Pazarlama Uzmanı Hakan Karaoğlu, “Estonya, yurtdışından gelen öğrencilere AB ülkelerinde çalışma sınırlaması getiren Ankara anlaşmasına taraf değildir. Estonya’da geçerli bir oturma izni olan herkesin çalışma izni de vardır. Çalışma koşulları eğitim hayatlarını direkt etkilemediği sürece herhangi bir kısıtlama yoktur. Yurtdışından gelen öğrenciler, üniversitedeki sorumluluklarını yerine getirdikleri sürece çalışabilirler. Mezuniyet sonrasında da çalışmaya devam edebilirler. Estonya’da 5 sene çalışan kişiler uzun oturum (mavi kart) alma hakkına sahip olurlar. Bu oturum ile de arzu ederlerse diğer AB ülkelerinde de çalışabilirler. Estonya, her öğrenciye oturum izni veriyor” diye belirtti.



Karaoğlu, yurt dışından gelen öğrencilerin, Estonya’daki Work in Estonia kurumu sayesinde pek çok iş fırsatı bulabildiğini ifade ederken, şirketlerin de bu kişileri tam zamanlı istihdam etmeye alışkın ve istekli olduklarını sözlerine ekledi.