Yurtdışından başarılı 3 girişim

Dünyanın en popüler iş odaklı mesajlaşma platformu Slack’e Atlassian’dan rakip geldi. Şirket, mantık olarak oldukça benzeyen Stride‘ı tanıttı.Stride’ın hedefi az konuşup çok iş yaptırmak olarak açıklanıyor.



2-) Rekor ICO'ya ulaştı

Kripto paralar üzerinden fon toplama ekosistemi olan ICO’da yeni bir rekor kırıldı. Veri depolama işini blockchain teknolojisiyle yeniden yorumlayan Filecoin, 257 milyon dolar fon topladı.



3-) AirPods şarjlı kılıf

Apple’ın kablosuz kulaklık modeli AirPods için ilginç bir kılıf geliştirildi. Aynı zamanda akıllı telefonları da şarj eden kılıfın arkasında AirPods için şarj yuvası bulunuyor.