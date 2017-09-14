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Yurtdışından başarılı 3 girişim

Hürriyet Haber
14.09.2017 - 00:17 | Son Güncelleme: 14.09.2017 - 00:17

1-) Slack'e rakip geldi

Dünyanın en popüler iş odaklı mesajlaşma platformu Slack’e Atlassian’dan rakip geldi. Şirket, mantık olarak oldukça benzeyen Stride‘ı tanıttı.Stride’ın hedefi az konuşup çok iş yaptırmak olarak açıklanıyor.

2-) Rekor ICO'ya ulaştı
Kripto paralar üzerinden fon toplama ekosistemi olan ICO’da yeni bir rekor kırıldı. Veri depolama işini blockchain teknolojisiyle yeniden yorumlayan Filecoin, 257 milyon dolar fon topladı.

3-) AirPods şarjlı kılıf
Apple’ın kablosuz kulaklık modeli AirPods için ilginç bir kılıf geliştirildi. Aynı zamanda akıllı telefonları da şarj eden kılıfın arkasında AirPods için şarj yuvası bulunuyor.

Etiketler: girişim , Startup , gazetehaberleri
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