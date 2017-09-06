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Yurtdışından başarılı 3 girişim

Hürriyet Haber
06.09.2017 - 22:27 | Son Güncelleme: 06.09.2017 - 22:27

Güneş enerjisiyle çalışan karavan

1-) Almanya merkezli bir şirket, Dethleffs adını verdiği güneş enerjisi ile çalışan, elektrikli karavan konseptini tanıttı. Kendi enerjisini kendisi üreten karavan, saatte 250 kilometre hıza kadar çıkıyor.

Şirketlere özel WhatsApp
2-) WhatsApp, büyük şirketlere ek özelliklerin sunulacağı ücretli bir uygulamayı sunmayı hazırlanıyor. Bu uygulama sayesinde büyük havayolu şirketleri müşterilerine uçuş hatırlatmalarını WhatsApp üzerinden yapabilecek.

Uçan taksiye 90 milyon dolar yatırım
3-) 5 yolcu kapasitesine sahip uçak taksi geliştirmek için çalışmalar yürüten Lilium, Çin’li dev Tencent’in de aralarında bulunduğu yatırımcılardan 90 milyon dolarlık yatırım aldı.

Etiketler: girişim , Startup , gazetehaberleri
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