Yurtdışından başarılı 3 girişim

1-) Almanya merkezli bir şirket, Dethleffs adını verdiği güneş enerjisi ile çalışan, elektrikli karavan konseptini tanıttı. Kendi enerjisini kendisi üreten karavan, saatte 250 kilometre hıza kadar çıkıyor.



Şirketlere özel WhatsApp

2-) WhatsApp, büyük şirketlere ek özelliklerin sunulacağı ücretli bir uygulamayı sunmayı hazırlanıyor. Bu uygulama sayesinde büyük havayolu şirketleri müşterilerine uçuş hatırlatmalarını WhatsApp üzerinden yapabilecek.



Uçan taksiye 90 milyon dolar yatırım

3-) 5 yolcu kapasitesine sahip uçak taksi geliştirmek için çalışmalar yürüten Lilium, Çin’li dev Tencent’in de aralarında bulunduğu yatırımcılardan 90 milyon dolarlık yatırım aldı.