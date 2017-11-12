Yurtdışındaki Türkler için 30 vekil önerdi

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Kanununda ve 2839 Sayılı Milletvekili Seçim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Teklif, özel kanunlardaki çevre ayırmaları saklı kalmak kaydıyla, seçimlerde her il ve yurt dışı bir seçim çevresi olmasını öngörüyor. Teklife göre milletvekili sayısının 30’u yurtdışı seçim çevresine ait olacak. Yurtdışında yaşayan Türkler ve Türkiye kökenliler, 30 milletvekili ile TBMM’de temsil edilecek.

SAYILARI 5 MİLYONU GEÇTİ

Neden böyle bir teklif verdiğini anlatan CHP’li Demirtaş, şöyle dedi: “Dışişleri Bakanlığı’nın verilerine göre, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sayısı 5 milyonu geçmiş durumdadır. Vatandaşlarımızın yurtdışına göçü 1960’ların başında ekonomik ve sosyal nedenlerle başlamıştır. İlk başlarda ailelerini Türkiye’de bırakan, çoğunlukla işçi olarak yurtdışında çalışan vatandaşlarımız daha sonra ailelerini de çalıştıkları ülkelere götürmüştür. Şu anda yurtdışında yaşayan Türk nüfusunun önemli bir bölümü, bulundukları ülkelerde sürekli olarak ikamet etmektedir. Hatta birçok yurttaşımız yaşadıkları ülkelerin vatandaşlığını da almıştır.”

BULUNDUKLARI ÜLKELERE KATKI SAĞLADILAR

“Yurtdışında en fazla sayıda vatandaşımızın yaşadığı ülke Almanya’dır. Avusturya, Rusya, Belçika, Fransa ve Hollanda da Türk nüfusun yoğun olarak bulunduğu ülkeler arasındadır. Farklı sektörlerde çalışan Türk işçileri yaptıkları işlerle bulundukları ülkelerin ekonomilerine önemli bir katkı sunmuşlar, aynı zamanda da sosyo – ekonomik ilişkilerin güçlenmesi anlamında, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında köprü görevi görmüşlerdir. Türk işçilerin bulundukları ülkelere önemli katkıları sonucunda; ihracat yükselmiş, Türkiye’ye doğrudan yatırımlar artmış, Türkiye’deki turizm sektörüne de önemli katkılar sağlanmıştır.”