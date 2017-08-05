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Yurtdışındaki Türkler Antalya’ya akın etti

Mehmet ÇINAR/ (DHA
05 Ağustos 2017 - 22:13Son Güncelleme : 05 Ağustos 2017 - 22:13

BU yıl yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye'deki memleket ve akraba ziyaretlerinin dışındaki tatil tercihlerinde artış gözlendi. Yurtdışında yaşayıp Antalya'ya tatile gelen Türk vatandaşlarının sayısı geçen yıla göre yüzde 14 arttı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla Kültür ve turizm Bakanlığı'nca başlatılan “Komşunu da al el” projesi ile yurtdışında yaşayan Türklerin tatillerini Türkiye'de geçirmesine yönelik çağrılar olumlu etki gösterdi.

284 BİN KİŞİ GELDİ

Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, Avusturya gibi Avrupa ülkelerinde oturan gurbetçilerin geçen yıla göre bu yılki tatil tercihinde 34 bin 995 kişi fazlayla yüzde 14'lük artış gözlendi. Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre yılbaşından temmuz ayı sonu itibariyle, yurtdışında yaşayan 284 bin 336 Türk tatil için Antalya'ya geldi. Bu rakam 236 bin 183 kişinin geldiği 2014'e göre yüzde 17, 254 bin 421 kişinin geldiği 2015'e göre de yüzde 11 oranında artış gösterdi.

5 MİLYON TÜRK

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, “Her zaman oradan gelen bir misafir kitlemiz var zaten. Almanya veya yurtdışında yaşayan, ticaret yapan insanların büyük bölümü her sene tatillerini bir şekilde zaten Türkiye'de geçiriyorlar. Avrupa'nın tamamında 5 milyona yakın Türk yaşıyor” diye konuştu.

Etiketler: Antalya , turist , gazetehaberleri
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