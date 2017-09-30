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    Yurtdışındaki en büyük üssümüz... 'Bu yardım unutulmayacak' dedi

    DIŞ HABERLER
    30.09.2017 - 17:58 | Son Güncelleme:

    SOMALİ askerine eğitim vermek üzere inşa edilen Türkiye’nin yurtdışındaki en büyük askeri tesisinin resmi açılışını bugün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve ev sahibi ülkenin Başbakanı Hassan Ali Khaire ile birlikte yaptı.

    Resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Somali’ye giden Orgeneral Hulusi Akar, ilk olarak Somali Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ahmed Mohamed Jimaale’yi, daha sonra Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçisi Olgan Bekar’ı ziyaret etti.

    Akar, Somali Cumhurbaşkanı Mohamed Abdullahi Mohamed tarafından da kabul edildi. Bugün ise Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı’nın açılış töreni yapıldı.

    Başbakan Khaire törende yaptığı açıklamada “Hükümet ve Somali halkı, Türk kardeşlerimizin bu devasa yardımını unutmayacak. Bu akademi bize daha fazla askere eğitim vermemizi sağlayacak” dedi.

    Hulusi Akar da “Türk hükümeti Somalili kardeşlerimizi, ülke askeri açıdan güçlenene kadar destekleyecek” dedi.

    Mogadişu’nun güneyindeki üs inşaatı iki yıldır devam ediyordu. Türkiye’nin yurtdışındaki en büyük askeri eğitim tesisi olan üs, 4 km2’lik bir alan üzerinde inşa edildi. Aynı zamanda Somali’nin de en büyük askeri eğitim akademisi olarak nitelendiriliyor ve 1.500 askere eğitim verilebilecek. Türkiye’nin Somali dışında Katar’da da askeri üssü bulunuyor.

     

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    Etiketler: Somali , Mogadişu , Hulusi Akar
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