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Yurtdışında Lise Eğitimi

22.05.2019 - 10:39 | Son Güncelleme:

Yurtdışında lise eğitimi kişiye neler katar? Yurtdışında eğitim için ideal yaş nedir ? Yurtdışı lise seçiminde dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Bugün 13:00’da Hürriyet Facebook hesabında konuşuyoruz.

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