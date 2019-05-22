Yurtdışında lise eğitimi kişiye neler katar? Yurtdışında eğitim için ideal yaş nedir ? Yurtdışı lise seçiminde dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Bugün 13:00’da Hürriyet Facebook hesabında konuşuyoruz.
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