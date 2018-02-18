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    Yurtdışında eğitimde yeni kültüre alışmanın 10 yolu  

    Hürriyet EĞİTİM
    18.02.2018 - 14:15 | Son Güncelleme:

    Eğitim için yurtdışındasınız, ancak yeni kültüre adapte olma konusunda endişeleriniz var.ABD’li nasıl-yapılır platformu Wikihow yeni kültüre nasıl uyum sağlayabileceğinizle ilgili 10 yöntem paylaşıyor.

    Yurtdışına giden öğrencilerin en büyük problemlerinden biri, yeni ülkenin kültürüne adapte olamamak. ABD’li nasıl-yapılır platformu Wikihow, değişim öğrencilerine kültürel şoktan hızlı bir şekilde kurtulmaları için 10 öneride bulunuyor.

    1-Düşüncelerinizi yazın

    Kültürünü hiç bilmediğiniz bir ülkeye geldiğinizde yazmak kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayarak, kaygınızı azaltacak. Bu sayede adapte olmaya çalıştığınız kültürü gözlemleme şansı da yakalamış olacaksınız.

    Yurtdışında eğitimde yeni kültüre alışmanın 10 yolu

    2-Çevreniz hakkında bilgi edinin

    Yeni şehre alışmak için orası hakkında araştırmalar yapın. Tarihi yapıları, eğlenceli vakit geçirebileceğiniz yerleri, restoranları araştırın. Bir şehrin kültürüne adapte olmak istiyorsanız orada iyi vakit geçirmeniz, bunu kolaylaştıracak.

    3-Kültüre saygı duyun

    İçinde bulunduğunuz yeni kültürde bazı alışkanlık, iş-yapış şekilleri ya da insanların davranışları, sizinkilere benzemeyebilir. Bunlara karşı bir savunma mekanizması geliştirmek ve eleştirmek yerine, saygı duymayı öğrenin.

    Yurtdışında eğitimde yeni kültüre alışmanın 10 yolu

    4-Yürüyün

    Yürümek, kendinizi iyi hissettirecek. Ayrıca bir süre yaşayacağınız bu şehri gözlemleme fırsatı bulacaksınız.

    5-Dilini öğrenin

    İngilizce, Fransızca veya İspanyolca gibi dünyanın en çok konuşulan dilleri, çoğu ülkede işlerinizi çözüme kavuşturmanıza yetebilir. Ancak, bir ülkenin kültürünü tanımanın en iyi yollarından biri, dilini öğrenmekten geçiyor. Bunun için yerel insanlarla daha çok vakit geçirin. Televizyon programlarını takip edin.

    6-Yerel yiyecekleri deneyin

    Yiyecekler bir ülkeye alışmanız için çok önemli bir başlangıç noktası. Bu sayede yeni arkadaşlar da edinebilirsiniz.

    Yurtdışında eğitimde yeni kültüre alışmanın 10 yolu

    7-Kültüre katılın

    Yeni bir kültürü tanımaya çalışan insanların yaptığı en büyük hatalardan biri, yerel biri gibi davranmak. Kendi kültürünüzü bir kenara bıkarak, yeni kültüre kendinizi çok fazla kaptırmamaya özen gösterin.

    8-Yerel arkadaşlar edinin

    Bir şehrin kültürünü tanımak için yerel insanlarla arkadaşlıklar kurmaktan daha iyi bir seçenek yok. Bu sayede bir kültürü daha yakından tanıyabilirsiniz.

    9-Kendi kültürünüzü paylaşın

    Çevrenizdeki yabancılarla kendi kültürünü paylaşırsanız, hem onların size ilgi duymasını sağlarsanız, hem de kendi kültürünüzle bağlantılarınızı sürdürmeniz kolaylaşır.

    Yurtdışında eğitimde yeni kültüre alışmanın 10 yolu

    10-Gülmeyi unutmayın

    Her kültürde gülümsemek, karşınızdaki insana olumlu bir mesaj verir. Bu nedenle gülümsemeyi unutmayın. 

     

     

    Etiketler: Yurtdışı eğitim , Erasmus , Kültür
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