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Türkiye’de Bir İlk!

25.02.2016 - 23:54 | Son Güncelleme:

Türkiye’nin ilk online yurtdışı eğitim fuarı 26-27-28 Şubat’ta www.vef.com.tr adresinde. Fuara katılım ücretsizdir.

VEF Üniversite Fuarı, Türkiye'nin ilk ve tek online yurtdışı eğitim fuarı olup, Türkiye'nin dört bir yanındaki öğrenciler ile yurt dışındaki eğitim kurumlarını birleştirmeyi hedeflemektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

VEF Yurtdışı Eğitim Fuarı'na katılmak tamamen ücretsizdir. Yalnızca basit bir form vasıtasıyla fuarımıza dahil olabilir, kurumların standlarını gezebilir, kurumlar ile ilgili bilgi alabilir, yetkililer ile sohbet edebilir veya kameralı olarak yüz yüze konuşabilir, kurumların broşür, katalog ve diğer dokümanlarını inceleyebilir, daha sonra detaylı görüşmek istediğiniz üniversite yetkililerine kendi iletişim bilgilerinizi bırakabilir, ayrıca yapılacak online seminerlere de katılabilirsiniz. Fuara katılmak için yalnızca internet bağlantısı yeterli olup, bilgisayar, tablet ya da akıllı telefon vasıtasıyla giriş yapabilirsiniz.

Fuara kaydınızı yaptırmak ve 500.000 TL değerinde hediye ve promosyonlardan faydalanmak için acele edin. Detaylı bilgi ve kayıt: www.vef.com.tr

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

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