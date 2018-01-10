Yurtdışında eğitim alan öğrenciler için son gün 15 Ocak

Öğrenimlerini yurtdışında sürdüren gençlere, bulundukları ülkedeki Satın Alma Gücü Paritesi verilerine oranlanarak belirlenen miktarlarda burs/kredi ödeyen KYK, öğrencileri taahhütname konusunda uyardı.

Yükseköğrenimini yurtdışında sürdüren ve kendisine burs/kredi tahsis edilen öğrencilerin öncelikle PTT’lerden, yurtdışında ise Konsolosluk veya Büyükelçiliklerden ‘e-Devlet şifresi’ temin etmesi gerekiyor. Ardından turkiye.gov.tr adresinden ‘taahhütnameyi’ onaylamaları daha sonra da kendilerine kefil olacak kişinin Türkiye’deki noterlerden ‘kefaletname’ hazırlatma işlemlerini yaptırmaları gerekiyor.

SON GÜN 15 OCAK

Yurtdışında öğrenim gören öğrencilerin e-Devlet üzerinden taahhütname onaylama ve kefaletname hazırlatma işlemleri için son gün ise 15 Ocak. Öğrencilerin kefaletname senedini yurtiçinde noterler aracılığıyla hazırlatarak en geç 15 Ocak’a kadar ilgili belgeyle durumunu anlatan dilekçeyi Söğütözü Mahallesi 2176. Sokak No: 25 Çankaya/Ankara adresindeki Kredi Dairesi Başkanlığı’na elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekiyor.

Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler e-Devlet üzerinden taahhütname onaylama ve kefaletname hazırlatma işlemlerini tamamladıktan sonra T.C. kimlik numarasının son hanesine göre ekim ayından itibaren geçerli olmak üzere beş aylık ödeme şubat ayında yapılacak.