Yurtdışında çalışmak isteyen öğretmenler için kılavuz

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2018’de yurtdışında görevlendirilmek isteyen öğretmenleri bilgilendirmek için bir başvuru kılavuzu hazırladı. Adaylar, ‘2018 Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenlerin Mesleki Yeterlilik Sınavı ve Temsil Yeteneği Mülakatı Başvuru Kılavuzu’na MEB’in resmi internet sitesinden ulaşabilecek. Buna göre, 17-29 Ocak tarihleri arasında başvurular alınacak. Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, 19 Şubat’tan itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden alınabilecek.

SINAV 24 ŞUBAT’TA

Mesleki Yeterlilik Sınavı ise 24 Şubat’ta saat 10.00’da yapılacak. 120 dakika sürecek sınavın ücreti ise, 125 TL olarak açıklandı. Sonuçlar 16 Mart’ta duyurulacak.

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