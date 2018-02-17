‘Yurtdışına giden öğrenciler geri dönüyor’

Türkiye’de son yıllarda yaşanan beyin göçü sıklıkla dile getirilen sorunlar arasında. Bu durum Türkiye'nin geleceğine dair pek çok kesimde haklı olarak kaygı oluşturuyor. İngiltere İçişleri Bakanlığı’nın ülkedeki öğrenci mobilizasyonuyla ilgili istatistik raporu incelendiğinde kısa dönem öğrenci vizeleri için yapılan başvuru listesinde Türkiye olduğu belirtildi. Araştırmaya göre, Çin ve Rusya’nın ardından bir önceki yıla göre yüzde 12 ile en fazla artışın yaşandığı üçüncü ülke olarak görülüyor. Aynı şekilde Avustralya İçişleri Bakanlığı’nın da 2017 öğrenci vize başvurularına yönelik raporuna göre Türk öğrenciler listenin 9'uncu sırasında yer alıyor.

Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları Yönetim Kurulu Üyesi Rahmi Mesud Yılmaz konuyla ilgili, "İstatistikler incelendiğinde öğrenci vizeleriyle yurtdışına giden Türk vatandaşlarının büyük çoğunluğunun eğitimleri sonrası geri geldikleri görülüyor. Öte yandan; Amerika, İngiltere, Kanada, Hollanda ve İrlanda’nın da aralarında bulunduğu ülkeler, üniversitelerinde yükseköğrenim gören öğrencilere eğitim sonrası koşulsuz olarak 1 ile 3 yıl arası değişen sürelerde oturma ve çalışma izni veriyor. Bu sürelerin sonunda iyi bir kariyer başlangıcı yapabilen öğrenciler süresiz oturma ile çalışma izni ve sonrasında o ülkenin vatandaşlığına uzanan ve çok da uzun sürmeyen bir sürece başlamış oluyorlar" dedi.

Rahmi Mesud Yılmaz, yurtdışında eğitimin iyi bir kariyer için çok önemli bir adım olduğunu belirterek, "Yurtdışında eğitim görmek hem ülkemizde hem de dünya genelinde iyi bir kariyerin olmazsa olmazı haline geldi ve giderek daha küresel bir nitelik kazandı. Farklı kültürler ve coğrafyaların genç öğrencilere kattığı vizyon ve deneyim de hemen herkesçe kabul edilen bir gerçek. Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları olarak mart ayında düzenlenecek fuarlarımız öncesi katılımcılarımıza yaptığımız anketler ve yurtdışında iletişim halinde olduğumuz üniversite ve dil okullarından aldığımız geri dönüşler de savlarımızı destekler nitelikte" diye konuştu.

Atlas Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı’ndan Sinem Bayraktutan ise yurtdışında üniversite eğitimi almanın en hızlı yükselen sebebinin yurtdışında kariyere devam etmek olduğunu ve bu eğilimin birkaç yıldır sürekli yükseldiğini söyledi. Turkcell İşe Alımdan Sorumlu İK Yöneticisi Hüseyin Kurt da yurtdışında okumanın öğrencilere sunduğu avantajların altını çizerken, kurum olarak yurtdışında eğitim görüp yeni mezun olan ya da kariyerlerine yurtdışında devam eden Türk vatandaşlarına dönük özel işe alım programlarının olduğunu ve tersine beyin göçü için çalıştıklarını belirtti.