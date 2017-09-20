Yurtdışı üretici fiyatlarında yüzde 24 artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, YD-ÜFE, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,87, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 9,04, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,98 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 18,48 artış gösterdi.

Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 0,2 düşüş, imalat sanayi sektöründe ise yüzde 0,89 artış gerçekleşti.

AYLIK EN FAZLA ARTIŞ KOK VE RAFİNE PETROL ÜRÜNLERİNDE

Ağustosta bir önceki aya göre endekslerde en fazla artış yüzde 7,08 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 4,52 ile basım ve kayıt hizmetleri, yüzde 2,08 ile motorlu kara taşıtları, römork ve yarı römork alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 5,31, tütün ürünleri yüzde 1,19, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 0,87 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla düştüğü alt sektörler oldu.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre ağustosta en fazla aylık ve yıllık artış enerji mallarında gerçekleşti.