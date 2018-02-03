“Yurtdışı eğitimde yeni trend; Avustralya”

Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları Yönetim Kurulu Üyesi Rahmi Mesud Yılmaz, 2017 yılı itibarıyla Avustralya’da üniversite ve dil okulu için başvuran Türk öğrencilerin sayısının bir önceki yıla kıyasla yüzde 50 arttığını söyledi. Yılmaz, “Avustralya Büyükelçiliği’ne göre Türkiye’den yapılan eğitim vizesi başvuruları geçen yıla göre yüzde 50 civarında bir artış gösterdi. Bunun tabii ki pek çok sebebi var ama özellikle kaliteli eğitim, ülkedeki refah düzeyi, sıcak iklim ve yabancı öğrencilere sunduğu eğitim sırasında ve sonrasında çalışma imkanlarıyla Türkiye’den daha çok öğrenci Avustralya’ya yönelmeye başladı” dedi.

24 milyon nüfuslu ülkede ki toplam 44 üniversitenin 5 tanesinin dünyada ilk 50 üniversite içinde olduğunu belirten Yılmaz, “Üstelik bu üniversitelerin giriş koşulları Avrupa ve Kuzey Amerika üniversitelerine kıyasla oldukça rahat. Öte yandan yüksek lisans için GRE, GMAT gibi, lisans içinse TOELF/IELTS gibi İngilizce seviye sınavları da şart değil. Öğrenciler ihtiyaçları kadar İngilizce hazırlık eğitimini program kabulüyle birlikte üniversiteden alabiliyorlar. Ülkede yabancı öğrencilere verilen çalışma izni, verilen yüksek ücretler ve geniş iş olanakları ile birleşince Avustralya orta gelirli aile ve öğrenciler için daha çok öne çıkan bir tercih olmaya başladı. Ülkede minimum saat ücreti 18 AUD (54 TL) ve yarı zamanlı öğrenci işleri için de bu tutarın biraz daha üzerinde bir asgari ücret politikası geçerli” diye konuştu.

Bunun yanı sıra Avustralya’nın çoğu şehrinin Economist Intelligence Unit’in ‘Dünyanın En Yaşanılası Kentleri’ sıralamasında başı çektiğini söyleyen Yılmaz şunları söyledi:

“Bu durum özellikle güvenlik kaygıları olan ailelerin ve öğrencilerin Avustralya’ya yönelmesinde başat unsurlardan biri olarak görülüyor. Ayrıca Avustralya’nın tanıdığı yani MÜDEK veya ABET akreditasyonu olan mühendislik fakültelerinden mezun olan Türk öğrencilere kotasız oturma ve çalışma izni vermekte, diğer bölümlerden mezun öğrencilere ise her yıl 100 kişilik kota ile benzer haklardan istifade edebiliyor. Şüphesiz yeni iletişim teknolojileri ve küreselleşme sonrası öğrenciler yurtdışı eğitim tercihlerini çok daha bilinçli yapar hale geldi. Artık karar verme aşamasında eğitim kalitesiyle beraber ekonomik, kültürel ve toplumsal pek çok parametreyi gözeterek karar veriyorlar. Hem istatistikler hem de fuar öncesi ve sonrası tarafımıza gelen sorularda bu sonuçları destekler nitelikte. Bu nedenle bizde Mart ayında ki fuarımızda öğrencileri birçok ülkenin yanı sıra Avustralya okulları ile de buluşturacağımız için çok mutluyuz.”