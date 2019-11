Yurtdışı Eğitim İçin Uzun Kuyruklar Oluştu

IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarları bu yıl 5-12 Kasım tarihleri arasında 5 ayrı merkezde düzenleniyor. Fuarlarda özel olarak birçok okulun indirim ve burs imkanı sunmasının yanısıra 1000 kişiye ücretsiz on-line İngilizce dil kursu da hediye ediliyor.



2002 yılından bu yana hızla gelişerek Avrupa ve Ortadoğu’nun en büyük yurtdışı eğitim organizasyonu olan IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarları (International Education Fairs of Turkey), bu yıl 5-12 Kasım tarihleri arasında 5 ayrı merkezde düzenleniyor. Ankara’dan başlayan fuarların burs fırsatları da Türk öğrencilere sunuldu. Okulların burs kriterlerine uygun olup olmadıklarını öğrenmek isteyenler fuar alanında uzun kuyruklar oluşturdular.



35 ülkeden 200’e yakın üniversite ve kolejin katılması beklenen 26. IEFT Fuarları’nın ilk durağı başkent Ankara oldu. Ardından sırasıyla 6 Kasım İzmir, 8-9 Kasım İstanbul (Avrupa Yakası), 10 Kasım İstanbul (Anadolu Yakası) ve 12 Kasım tarihinde Bursa’da düzenlenecek. Fuarlar gençleri ve ailelerini gelecekteki eğitim fırsatları ile buluşturuyor.

Fuarlara katılmak için www.ieft.com.tr/basvuru adresinden online davetiye almak yeterli.



Eğitimi ile ünlü okullardan fuara özel burslar ve Ücretsiz Dil Kursu

IEFT Fuarları’nın ziyaret edenler arasından 25 kişi ücretsiz İngilizce Dil Kursu, 1.000 kişi ise ücretsiz on-line İngilizce Dil Kursu kazanıyor. Fuarlar yoğun ilgi sebebi İstanbul’da hem Avrupa Yakası hem de Anadolu Yakası’nda düzenleniyor. Kariyerine önem verenler için kaçırılmayacak 100’den fazla seminere de ev sahipliği yapacak olan fuarlara bu yıl Amerika, İngiltere, Polonya, Malezya ve İsveç’ten önemli bir katılım söz konusu.

ABD ve İngiltere’den 40’ın üzerinde olmak üzere, Almanya, Kanada, Avustralya, Rusya, Fransa, İtalya, İspanya, İsveç, İsviçre, Macaristan, Polonya, Çin, Litvanya, Avusturya, Estonya, Malezya gibi dünyanın değişik ülkelerinden 200’ün üzerinde eğitim kurumu IEFT Fuarları’na katılarak, sundukları imkanları Türk öğrenci ve ailelerine tanıtıyorlar. Fuarlara katılan kurumlar arasında University of British Columbia, New York University (NYU), Hong Kong University of Science and Technology, Leiden University, University of Sussex, University of York, Lund University, KTH Royal Institute of Technology, University of Southampton, Eindhoven University of Technology, Arizona State University, University of Vienna gibi dünyaca ünlü üniversiteler de yer alıyor. Bu okullar dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında önemli bir yer ediniyor.

Her yıl yaklaşık 50 bin kişinin ziyaret ettiği IEFT Fuarları’na gelen ziyaretçiler, üniversite hazırlık, ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora, üniversite transfer, dil okulları, yaz okulları, sertifika-diploma programları, staj, lise eğitimi ve burslu yurtdışı eğitim konularında kurum temsilcilerinden bilgi alabiliyorlar, ülkelerin eğitim ortamları konusunda merak ettikleri soruları yöneltebiliyorlar.

Fuarların en önemli bölümlerinden biri de, yurtdışı eğitimde şart olan dil yeterlilik sınavları konusunda yapılacak olan seviye belirleme deneme sınavları. Ücretsiz olarak IELTS ve TOEFL IBT seviye tespit sınavları ve Genel İngilizce dil yeterlilik sınavları özel bir bölümde yapılıyor ve böylece öğrenciler İngilizce dil seviyelerini ölçebiliyorlar.

Halka açık ve ücretsiz olarak düzenlenen IEFT Fuarları hakkında bilgi veya on-line davetiye almak için: www.ieft.com.tr



Kasım 2014 Fuar Takvimi



Yurtdışı Eğitim Fuarları

5 Kasım 2014 - Ankara - Sheraton Otel - 12:00- 18:00

6 Kasım 2014 - İzmir - Hilton Otel - 13:00-19:00

8-9 Kasım 2014 - İstanbul Avr. Yakası - İstanbul Kongre Mrkz. - 12:00-18:00

10 Kasım 2014 - İstanbul Anadolu Yakası - Kozyatağı Hilton Otel - 14:00-19:00



Yurtdışı Eğitim Günleri

12 Kasım 2014 - Bursa - Hilton Otel - 13:00-17:00