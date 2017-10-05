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    Yurt sonuçları açıklandı… KYK 8. Yedek yurt sonuçları

    Hürriyet Haber
    05.10.2017 - 12:26 | Son Güncelleme:

    Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) 2017-2018 Dönemi yedek yurt sonuçları açıklandı. Her hafta pazartesi ve perşembe günleri duyurulan KYK yedek yurt sonuçlarının 8.ncisi bugün erişime açıldı. erhangi bir yurda yerleşemeyen öğrenciler ise bir sonraki yerleştirme sonuçlarını bekleyecek. İşte, KYK 8. yedek yurt sonuçları ve detaylı bilgiler!

    Kredi Yurtlar Kurumu (KYK), binlerce üniversite öğrencisinin barınma ihtiyacını karşılamaya devam ediyor. 11 Eylül Pazartesi günü başlayan yedeklerin yerleştirilme süreci, KYK yurtlarında yer olması halinde devam ediyor. Yedek başvuruların sonuçları ise her pazartesi ve perşembe günleri Kredi Yurtlar Kurumu’nun resmi sayfası üzerinden açıklanıyor.

    KYK 8. YEDEK YURT SONUÇLARI

    KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    KYK yurt başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru sırasında yanlış işaretlemelerin önüne geçmek amacıyla öğrencilerin öğrenim bilgileri artık YÖK bilgi siteminden alınıyor. Yer alan öğrenim bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması gerekiyor. Bu nedenle KYK’ya yurt başvurusunda bulunacak öğrencilerin okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri önem taşıyor.
    Öğrenim bilgilerinde yanlışlık olan öğrenciler, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerini düzeltebilecekler.

    Başvuru tarihleri ilerleyen süreçte kamuoyuna duyurulacak olup başvuruyla ilgili merak edilen her tür bilgiye Kurumun resmi internet adresinden (http://yurtkur.gsb.gov.tr/) ulaşılabilecek.

     

    Etiketler: KYK , KYK yurt sonuçları , kyk yedek
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