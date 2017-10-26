Yurt müdürlerine sınav geliyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yurt yöneticilerine sınav yapacak. Yaşanan yurt facialarının ardından ‘Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği’nde birçok değişiklik yapan bakanlık, yurt yöneticileriyle ilgili de yeni düzenlemeler getirmişti. Lisans mezunu olma şartının yanı sıra yurt müdürlerini denetime alan bakanlık, ‘Öğrenci Barınma Hizmetleri Yöneticiliği Kurs Programı’nı başlattı. Öğrencilerin barındığı apart ve pansiyonlar da dahil olmak üzere tüm yurtların yöneticileri eğitime alınıyor. MEB’e bağlı yaklaşık 4 bin yurt müdürüne yoğunlaştırılmış kurs programı uygulanacak. Eğitimlere katılım zorunlu olacak.

26 gün sürecek programda 130 saat boyunca ‘mevzuat bilgisi’, ‘yurt yönetimi’, ‘barınma ve beslenme hizmetleri’, ‘güvenlik’, ‘çocuk, ergen, genç ve aile’, ‘protokol ve yazışma kuralları’, ‘e-Yurt modülü’ ve ‘mesleki gelişim, adab ve etik’ başlıklarında eğitimler verilecek. Yurt müdürlerine yangın ve konaklama mevzuatı, liderlik ve iletişim, kriz ve risk yönetimi, kişisel bakım, temizlik, hijyen, sağlıklı beslenme, ergen psikolojisi, ergenlerle ve ailelerle iletişim, ergen rehberlik hizmetleri anlatılacak.



BAŞARISIZ OLAN YÖNETİCİ OLAMAYACAK

Müdürler, bakanlık tarafından hazırlanan sorularla yazılı sınava alınacak. Kurs bitirme sınavı 100 üzerinden değerlendirilecek. 80 ve üzeri alanlar başarılı sayılacak. Sınavı geçenlere ‘Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetici Sertifikası’ verilecek. Geçemeyen ve sertifika alamayanlar yurt yöneticisi olamayacak. Mevcut yurtlarla yeni açılacak tüm yurtların yöneticilerinde sertifika şartı aranacak. Sertifikası olmayanlar, Ağustos 2018’den itibaren yurtlarda çalışamayacak.



MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, illere gönderdiği genelgeyle özel öğrenci yurtlarında görev yapan yurt müdürlerine yönelik ‘ilk kez’ öğrenci barınma hizmetleri yönetici sertifika kursu düzenleneceğini açıkladı. 25 Ekim tarihli genelgeye göre, kurslara başvurular yurt müdürlükleri tarafından yapılacak. Başvurularda, ‘MEBBİS Özel Yurtlar Modülü Personel İşlemleri’ altında bulunan ve sadece özel yurtların erişebildiği ‘Hizmetiçi Eğitim Başvurusu’ ekranı kullanılacak.



Program kapsamında ilk sınav önümüzdeki hafta Ankara’da olacak. Sertifika için eğitimlere giden yurt müdürleri, sınavda başarısız olursa sonraki kursa katılabilecek. Sertifika için son tarih olan Ağustos 2018’e kadar her ay eğitim programları düzenlenerek sınavlar yapılacak.