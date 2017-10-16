Yurt içi piyasalar TCMB beklenti anketine odaklandı

ABD'de cuma günü açıklanan enflasyon verisinin yıllık yüzde 2,2 artışla beklentilerin altında kalmasının ardından pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,13 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,09 değer kazanarak tarihi zirvelerine yakın kapanış yaparken, Nasdaq endeksi de yüzde 0,22 değer kazanarak haftayı rekorla tamamladı.

Analistler, geçen hafta açıklanmaya başlayan bankaların 3’üncü çeyrek finansal sonuçlarının bu hafta da devam edeceğini belirterek, makroekonomik verilerin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın atacağı adımların da izlenmesi gerektiğini kaydetti.

Avrupa tarafında, Brexit görüşmeleri, İspanya'da referandum sonrası gelişmeler, Almanya'da hükümet kurma çalışmaları ve Avusturya'daki seçim sonuçlarının yankıları gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Cuma günü Almanya’da DAX endeksi yüzde 0,07 artarken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,17 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,28 değer kaybetti.

Yeni haftada veri trafiğinin görece zayıf olduğunu belirten analistler, avro/dolar paritesinin seyrinin izlenmesi gerektiğini kaydetti. Parite, geçen haftayı 1,1821 seviyesinde tamamlaması sonrası bugün Asya piyasalarında 1,1800-1,1820 dar bandında dengelendi.

Bugün Japonya'da sanayi üretimi endeksinin yıllık yüzde 5,3 yükselmesinin ardından Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 0,6 değer kazanırken, Çin'de açıklanan enflasyon verisinin yıllık yüzde 1,6 ile beklentiler doğrultusunda artmasına karşın 18 Ekim Çarşamba günü başlayacak Komünist Parti Kurultayı öncesinde Şanghay bileşik endeksi, yüzde 0,4 değer kaybetti.

Yurt içinde, geçen hafta jeopolitik risk algısının artmasına karşın yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,01 değer kazanarak 106.226 puandan kapandı.

Analistler, bugün açıklanacak TCMB beklenti anketinde özellikle enflasyon beklentilerinin takip edileceğini belirterek, Kuzey Irak ve Suriye’deki gelişmelerin de izlenmesi gerektiğini kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 107.800 seviyesinin direnç, 104.000 seviyesinin destek konumuna geldiğini aktaran analistler, 3,64 seviyesinde dengelenen dolar/TL’de ise 3,6300 seviyesinin destek, 3,6550’nin direnç olarak öne çıktığını bildirdi.