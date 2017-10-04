Yurt dışında parlayan başarılı Türkler! Öyle işler yaptılar ki tanımayan yok

Milyon dolarlık yatırımlar alan projeleri ile yurt dışında dikkat çeken Türk girişimciler ünlü iş birlikleri ile de adlarından söz ettiriyor.

Teknolojinin merkezi olarak kabul edilen Silikon Vadisi'nde başarılı girişimcilerin arasında Türkler de yer alıyor. Türk girişimci ve mühendisler önemli başarılara imza atarak adeta göğsümüzü kabartıyor. İşte yurt dışında parlayan ...