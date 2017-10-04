Hürriyet >Ekonomi >Kobi>Yurt dışında parlayan başarılı Türkler! Öyle işler yaptılar ki tanımayan yok
Yurt dışında parlayan başarılı Türkler! Öyle işler yaptılar ki tanımayan yok
Hürriyet Haber
04.10.2017 - 15:30 | Son Güncelleme:
Milyon dolarlık yatırımlar alan projeleri ile yurt dışında dikkat çeken Türk girişimciler ünlü iş birlikleri ile de adlarından söz ettiriyor.
Teknolojinin merkezi olarak kabul edilen Silikon Vadisi'nde başarılı girişimcilerin arasında Türkler de yer alıyor. Türk girişimci ve mühendisler önemli başarılara imza atarak adeta göğsümüzü kabartıyor. İşte yurt dışında parlayan...
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.