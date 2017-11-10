Onlara 2 milyon dolar destek

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, bakanlığının 2018 yılı bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yaptı.

Sunumunda ihracat vurgu yapan Zeybekci, dış pazarlarda Türk marka ve şirketlerinin yer alması için yeni bir destekten söz etti. Zeybekci, "Yeni çıkardığımız düzenlemeyle, firmalarımızın yurt dışından marka satın almalarını 2 milyon dolara kadar destekleyeceğiz." dedi.

Öte yandan e-ticaret sitesi üyelik giderlerinin yüzde 80'ini Bakanlık olarak karşıladıklarını anımsatan Zeybekci, yıl sonunda 10 bin ihracatçının e-ticaret sitelerine üye olmasını sağlayacaklarını belirtti.

YEŞİL PASAPORT

İhracatçılara verilen yeşil pasaport uygulamasına da değinen Zeybekci, 11 bin ihracatçıya yeşil pasaport imkanı getirildiğini söyledi. Zeybekci, "İşlemlerini tamamlayan 5 bin 788 vatandaşımız pasaport almaya hak kazandı." bilgisini verdi.

Dünya genelinde 2007-2016 döneminde ticaretin önüne konulan engellerin yüzde 70 arttığını vurgulayan Zeybekci, anti-damping ve sübvansiyon önlemlerinin son yıllarda haksız rekabet yaratmayan ithalata karşı da uygulandığının altını çizdi.

Söz konusu önlemlerin Türkiye'nin ihracatı içindeki payının eylül ayı itibarıyla 939 milyon dolar olduğunu anlatan Zeybekci, "Buna karşı her türlü önlemi alarak devam ediyoruz." diye konuştu.

"10 BİN İHRACATÇI E-TİCARETE ÜYE OLACAK"

Zeybekci, e-ticaret konusuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, e-ticaret hacminin 2020 yılına gelindiğinde 4 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini ifade etti.

Bu yıl sonu itibarıyla 10 bin ihracatçıyı e-ticaret sitelerine üye yapacaklarını belirten Zeybekci, "2018'de bu sayıyı minimum 25 bine çıkartacağız." dedi.

Bilişim-yazılım ihracatının 2011-2016 döneminde bileşik olarak yıllık yüzde 23,5 büyüdüğüne işaret eden Zeybekci, 2016 yılında dijital oyunlar (mobil ve bilgisayar oyunları) pazar büyüklüğüyle Türkiye'nin dünyada 16'ıncı sırada yer aldığını dile getirdi. Zeybekci, söz konusu alanda ülke ihracatının 2016 itibarıyla 500 milyon dolar seviyesine geldiğini vurguladı.

İTHALAT ÖNLEMİ

Zeybekci, bu yılın 10 ayında 9,7 milyar dolar tutarındaki ithalatı riske dayalı olarak denetlediklerini belirterek, "32 milyon adet ürünü temsilen alınan numuneleri teste gönderdik. Test sonucunda uygunsuz olduğu tespit edilen 1,2 milyondan fazla tüketici ürününün ülkemize girişini engelledik." dedi.

GÜMRÜK BİRLİĞİ

Bakan Zeybekci, Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesinin, Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki ticari ilişkilerin en önemli gündem maddesini oluşturduğunu bildirdi.

Anlaşmanın güncellenmesi konusunda önemli gelişmeler sağlandığını aktaran Zeybekci, 21 Aralık 2016'da AB'nin Avrupa Konseyinden güncelleme konusunda yetki istediğine dikkati çekti. Zeybekci, "Türkiye'nin Gümrük Birliği ilişkilerinde karar alma mekanizmalarına dahil olması, AB'nin üçüncü ülkelerle imzalayacağı Serbest Ticaret Anlaşması (STA) ve benzerlerine otomatik olarak taraf olması ve Gümrük Birliğinin e-ticaret, kamu alımları, tarım, gıda ve hizmetleri kapsayacak şekilde genişletilmesinin sağlanması şeklinde bir çalışma olumlu yönde devam ediyor." ifadesini kullandı.

23 ÜLKE İLE STA İMZALANDI

Şu an itibarıyla, 21 tanesi yürürlükte olmak üzere, 23 ülke ile Serbest Ticaret Anlaşması imzalandığını anlatan Zeybekci, Ukrayna, Japonya, Kolombiya, Venezuela, Katar, Sudan, Pakistan, Tayland ve Endonezya ile görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Bakan Zeybekci, Rusya ile yürütülen Hizmet Ticareti ve Yatırım Anlaşması müzakerelerini bu yıl sonu itibariyle bitirmeyi hedeflediklerine, AB'den ayrılma sürecinde olan İngiltere'yle de ayrıldığında otomatik olarak devreye girecek STA'nın görüşmelerinin devam ettiğine değindi.

İTHALAT POLİTİKALARI

İthalat konusunda son derece milli bir politika izlediklerini vurgulayan Zeybekci, tüm dünyada da bu konuda milliyetçilik denilebilecek bir rüzgarın estiğini söyledi.

Zeybekci, şöyle devam etti:

"İthalat politikalarıyla yerli üreticilerin haksız rekabete karşı korunmasının yanında, tüketicilerin temel ihtiyaçlarının karşılanması, piyasada spekülasyon ve manipülasyonların engellenmesi, bazı kritik ürünlerde fiyatların aşırı dalgalanmasının önüne geçilmesi ve sanayimize ucuz girdi sağlayarak rekabet gücünü yükseltici uygulamalar yapılmasını da hedefliyoruz."

Geçen yıl 198,6 milyar dolarlık ithalatın 28,8 milyar dolarlık kısmına müdahale ettiklerini vurgulayan Zeybekci, bu yıl 169 milyar dolarlık ithalatın 20,8 milyar dolarlık kısmına müdahalede bulunduklarını dile getirdi.