Yurt dışı üretici fiyatlarında sınırlı artış

Ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), 2017 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,12, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 9,17, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,05 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 20,74 artış gösterdi.

Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 0,25 artış, imalat sanayi sektöründe ise yüzde 0,12 artış olarak gerçekleşti.

AYLIK EN FAZLA ARTIŞ DİĞER MAMUL EŞYALARDA GERÇEKLEŞTİ

Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 2,80 ile diğer mamul eşyalar, yüzde 2,75 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 1,98 ile metal cevherleri alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık, basım ve kayıt hizmetleri yüzde 2,00, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 1,33, gıda ürünleri yüzde 1,15 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla düştüğü alt sektörler oldu.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2017 yılı Eylül ayında en fazla aylık ve yıllık artış enerji mallarında gerçekleşti.