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Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi yüzde 2,24 arttı

AA
21 Ağustos 2017 - 11:25Son Güncelleme : 21 Ağustos 2017 - 11:25

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,24 artış kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.  Buna göre, YD-ÜFE, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 2,24, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 8,09, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,99 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 16,62 artış gösterdi.

Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimlerine bakıldığında madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 0,82, imalat sanayi sektöründe ise yüzde 2,27 artış olarak gerçekleşti.

EN FAZLA ARTIŞ DERİ VE İLGİLİ ÜRÜNLERDE

Temmuzda bir önceki aya göre endekslerde en fazla artış yüzde 3,66 ile deri ve ilgili ürünler, yüzde 3,59 ile motorlu kara taşıtları, römork ve yarı römork, yüzde 3,39 ile diğer ulaşım araçları alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık, diğer mamul eşyalar yüzde 0,68, metal cevherleri yüzde 0,29 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla düştüğü alt sektörler oldu.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre temmuzda en fazla aylık artış sermaye mallarında, en fazla yıllık artış enerji mallarında görüldü.
YD-ÜFE'nin aylık değişim oranları şöyle:


Etiketler: Türkiye İstatistik Kurumu , YD-ÜFE , Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi
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