Yurtdışı mağaza sayısını 32’ye çıkaracak

Bürotime, 2017 yılında kaydettiği önemli büyümenin ardından yurt dışındaki konsept mağazalarına bir yenisini daha ekledi. Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te yer alan 7’inci konsept mağaza, 250 metrekarelik bir alana sahip. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen açılışa, Bürotime Uluslararası Satış Direktörü Hakan Çeviköz ile Bürotime Bölge Satış Yöneticisi Sabina Mısır’ın yanı sıra Tiflis’te bulunan büyükelçilik temsilcileri de katılım gösterdi.

DÜNYAYA TANITMAK İSTİYORUM

Bürotime Uluslararası Satış Direktörü Hakan Çeviköz, “Bürotime olarak, gün içerisinde en çok zaman geçirdiğimiz yerlerden biri olan çalışma ve yaşam alanlarını yenilikçi ve modern konseptlerle buluşturmayı hedefliyoruz. Tasarımlarımızla, ulusal ve uluslararası arenada çeşitli ödüllere layık görüldük. Bu anlayışla, mobilyalarımızı ülkemizdeki tüketicilerin yanı sıra, dünya genelindeki tüketicilerin hizmetine de sunmayı arzu ediyoruz. Hedefimiz yurt dışındaki konsept showroom sayımızı 25’e çıkarmak. Hali hazırda 50 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda yedinci bayimizin açılışını da Gürcistan’da gerçekleştirdik.” dedi.