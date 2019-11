Yurt Dışı Eğitim Serüveni

Orta öğrenimini bitirmeye hazırlanan öğrenci ve aileleri için "yurt dışı eğitim seçeneği " bir alternatif mi yoksa bir fırsat olarak mı değerlendirilmelidir?



Yurt dışındaki üniversiteler hem kabul koşulları, hem başvuru süreçleri hem de sundukları eğitim kalitesi bakımından bazen bir alternatif bazen de bu alternatife bağlı bir fırsat olarak karşımıza çıkabilmektedir.



Bu nedenle çocuğunu yurt dışında okutmak isteyen velilerimiz;

* Sunulan alternatiflerin bir fırsata dönüşebilmesi için bu süreçte çok iyi bir zaman planlaması yapmalı,

* Okul içinde bu hizmeti veren birimle sıkı bir iş birliği içinde yol almalı ve seçeneklerin hangisinin hem kaliteli eğitim hem bütçe uygunluğu hem de çocuğu için en uygun olanı olduğunu en baştan tespit edebilmelidir.

Yurt dışındaki üniversiteler birçok açıdan değerlendirilebilir. Ancak öncelikle ülke, başvuru ve giriş koşulları, dil seçeneği, burs olanakları, bütçe uygunluğu ve en önemlisi diploma geçerliliği olarak değerlendirilmelidir.



En belirleyici nokta “diploma geçerliliği”…

Çocuklarını geleceğe hazırlarken yurt dışı seçeneğini değerlendiren aileler için sanıyorum en belirleyici nokta diploma geçerliliği konusudur. Bu sebeple hangi ülke ya da okul seçilirse seçilsin mutlaka MEB tarafından yayınlanmış genelgede başvuru yapılacak okulun ülkemiz açısından diploma geçerliliği kontrol edilmelidir. Bazen de denklik için mezuniyeti takiben sınavlara girilmesi gerekmektedir.







Dil yeterliliği

Yurt dışı eğitimde daha çok tercih edilen ülkelere baktığımızda Amerika, Kanada ve İngiltere'nin önde geldiğini görebiliriz ancak Avrupa'da da hem çok iyi eğitim veren, hem Türkiye'de geçerliliği kabul edilmiş hem de bütçe bakımından çok iyi fırsatlar sunan üniversiteler olduğunu görebiliriz. Ancak dil bariyeri zaman zaman velileri bu süreçten uzaklaştırmaktadır. Son yıllarda Avrupa ve hatta dünyanın İngilizce konuşulmayan birçok ülkesinde İngilizce eğitim veren birçok uluslararası okul açılmış, bu konuda bir açılım sağlamıştır.



Yurt dışında hangi üniversite olursa olsun kabul için belirlenmiş bir seviyede dil yeterliliği beklenmektedir. Ancak dil yeterliliğinin istenen seviyede olmaması başvurunun reddedilmesine neden olmamakta sadece eğitim süresini hazırlık senesini de ekleyerek bir yıl daha uzatılması ile sonuçlanmaktadır.



Başvuru ve giriş koşulları

Yurt dışındaki üniversitelere başvuru ve giriş koşulları ülke ve üniversiteye göre birçok farklılık göstermektedir. Bazen kabullerde uluslararası standart oluşturmak üzere hazırlanmış sınav puanları temel olarak alınırken, bazen öğrencinin akademik ve sosyal becerileri göz önünde bulundurulmaktadır. Bazen de Almanya ve bazı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi başvuru yapılan üniversite bölümünün muadilini olan üniversiteyi öğrenci Türkiye'de kazanmış olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra Amerika, Kanada ve İngiltere'de üniversiteler, uluslararası geçerliliğe sahip bir Lise diploması yanı sıra sosyal yanı gelişmiş, sosyal sorumluluk konusunda farkındalığı olan başvurulara ayrı bir önem vermektedirler



Başvuru takvimleri ise hemen hemen 1 yıl öncesinde başlamakta böylelikle kurum iyi bir planlama ile öğrenciye hem yurt içi hem de yurt dışında bir üniversite okuma fırsatı sunulabilmektedir. Bu zaman yönetiminin yine okulun akademik takvimi ile ortak biçimde yürütülmesinin sunulan alternatifin fırsata dönüşmesine neden olacağının altı çizilmelidir. Bu da yurt dışı eğitim danışmanlığının okul içinde yapılandırılmış birimden alınmasının önemli bir sebebidir. Yine bazı ülkelerde başvuru ve giriş sırasında dil ya da uluslararası standartlara sahip sınav puanları değil sadece Lise diploması yeterli olmakta ve bu yolla başvuru yapılabilmektedir.



Ülke seçimi

Yurt dışında eğitim alma konusunda hedef belirlerken, bazen ülke seçimi birinci derecede önemli olmakta, aileler çocuklarının yurt dışı eğitimini kendilerine yakın olan bir ülkede, ihtiyaç halinde kolaylıkla ulaşabilecekleri bir yerde eğitim almalarını isteyebilmektedirler. Bu durum ön planda değerlendirildiğinde başvurulacak üniversitenin kalitesi, eğitim seviyesi ve diploma geçerliliği geri plana düşmekte ve bazen sırf bu sebeple hem öğrenci hem de veli hayal kırıklığı yaşamaktadır.



Burs olanakları

Burs olanakları denildiğinde çoğu zaman akla ilk gelen tüm giderlerin karşılanmasıdır. Oysa üniversitelerin burs olanakları çok farklılıklar göstermekte, çok farklı alanlarda olabilmektedir. Bu bazen eğitim bursu olabileceği gibi bazen kitap, bazen de yaşam şartlarına destek veren bir burs hatta bazen öğrencilere iş olanağı sağlayan bir burs biçimi de olabilmektedir. Bu nedenle başvuru sırasında bu konu ayrıntılı biçimde incelenmeli ve göz önünde bulundurulmalıdır.



Okulun Yurt Dışı Eğitim Birimi olması büyük bir kazanç.

Anne baba olarak çocuğunuzun yurt dışında eğitim almasını istiyorsanız ve bu konuda deneyim ve olanaklara sahip değilseniz bu süreci bir danışman ile yürütmelisiniz. Bu noktada çocuğunuzun okuduğu okulda bir yurt dışı eğitim birimi var ise bu büyük bir kazançtır. Böylelikle danışmanlık aşamasında herhangi bir ücret ödemek zorunda kalmazsınız. Çünkü yurt dışı eğitim süreci mutlaka bunu karşılayacak bir bütçeye sahip olmayı gerektirir.



Yurt dışında bir üniversitenin bütçesi her şey dahil yıllık 40.000 TL ile 250.000TL arasında değişkenlik göstermektedir. Ancak bu noktada özellikle belirtilmesi gereken; her iyi okulun mutlaka en pahalı okul olmadığı veya her pahalı okulun en iyisi olmadığı gerçeğinin farkına varmaktır. Bu konuda da en olumlu, diğer yandan hem sizin hem de çocuğunuz için en uygun sonucu bulmak için yine okulunuzun yurt dışı eğitim birimi ile sıkı bir iş birliği ve istikrarlı bir plan doğrultusunda çalışmanız gerekliliği ortaya çıkmaktadır.



Kuvvetli bir yabancı dil programına sahip ve aynı zamanda sadece öğretime değil eğitime de önem veren ders dışı etkinlikleri ile öğrencilerini donatan bir kurumda; yurt dışı eğitim biriminin açılması ile bu kültür kısa zamanda okul içine yayılacak ve ülke içindeki başarılı üniversite giriş derecelerine başarılı yurt dışı okul kabulleri de eklenecektir.



Burada önemle altını çizmemiz gereken nokta hem yurt içi hem de yurt dışı öğrenim fırsatı sunan kurumların mutlaka eğitim ve öğretim programları birlikte güçlü oluşudur. Her iki seçenekte de ancak bu şekilde istenen başarıya ulaşılır.



Özet olarak burada belirttiklerimiz yurt dışı eğitim hakkında genel bir bilgilendirmedir. Her bir başlık açılımında birçok ayrıntılı bilgi verilebilir ve her bir detay ayrı ayrı incelenebilir.





Sündüs Cebecioğlu

İzmir Özel Türk Koleji Eğitim Direktörü





1) HANGİ ÜLKE?

Öğrencilerin en çok sordukları sorulardan biri de ‘’hangi ülke?’’ sorusudur. Bu soru, aslında gerçekten önemli bir sorudur ki, öğrencinin eğitimdeki başarısını doğrudan etkilemektedir; ne yazık ki verilebilecek kesin bir cevap yoktur. Her ülke, eğitim açısından kendi potansiyelini barındırır. Örneğin; makine mühendisliği dendiği zaman akla ilk Almanya gelirken, sanat dendiği zaman ilk verilecek örnekler İtalya ve Fransa’dır. İşletme alanında İngiltere öne çıkarken, siyaset ve sosyal bilimler alanında Polonya’nın yıldızı parlamaktadır. Yine Amerika, Dünya’nın en önde gelen üniversitelerine ev sahipliği yaparken, Kanada, hem üniversitelerinin kalitesi, hem de yaşam giderleri bakımından uygunlukla göze çarpar. Peki, bu kadar seçenek içinden öğrenci hangisini seçmelidir? Bu seçeneklerden hangisi öğrencinin kariyer planlarına uygundur? İşte bu noktada, eğitim danışmanı devreye girer. İyi bir danışman sizlere tecrübeleriyle, deyim yerindeyse bir altın ağacının tohumlarını verecektir. Kariyer planlarınıza, yeteneklerinize, sosyal, kültürel, ekonomik kriterlerinize göre yapılacak ülke seçimi, sizlerin hem eğitim hayatınızı rahat geçirmenizi sağlayacak, hem de aldığınız eğitimin kalitesini artıracaktır.



2) OKULLAR HANGİ KRİTERLERE GÖRE ÖĞRENCİ KABUL EDİYOR?

Her okul, kendine göre öğrenci alım kriterlerine sahiptir. Türkiye’deki gibi tek devlet sınavıyla algoritmik yerleştirme yapılmasının aksine, diğer ülkelerde genelde öğrencinin sadece test çözme yeteneğine değil; ayrıca konu hakkındaki bilgisine, not ortalamaları ve başarı durumuna, kendisini tanıyan kişilerin görüşlerine, öğrencinin okul dışındaki aktivitelerine ve başarılarına (yaş/sınıf sınırlaması olmadan, öğrencinin katılmış olduğu sanatsal, sportif, vb. faaliyetler ile bu alanlarda elde ettiği başarı sertifikaları, ödüller, madalyalar, dereceler), öğrencinin kendi geleceği ile ilgili planlarına da bakılmaktadır. Bunlara örnek vermek gerekirse;



Amerika’daki bir okula kayıt olmanız için sizden bölüm/alanınıza göre SAT/ACT sınavları istenecektir. (Bu sınavlar hakkında daha fazla bilgi için SAT: https://tr.wikipedia.org/wiki/Scholastic_Aptitude_Test, ACT: https://en.wikipedia.org/wiki/ACT_(test)) Ayrıca okuldan, akademik anlamda diplomanız, transkriptleriniz, sizleri tanıyan kişilerden/hocalarınızdan alacağınız tavsiye mektupları ve yabancı dil yeterlilik skorları (IELTS, TOEFL, vb.) istenecektir. Bunun dışında kendinizi ve kariyer hedeflerinizi anlatacağınız bir Niyet Mektubu (Personal Statement) veya bir makale/kompozisyon yazmanız istenecektir. Son olarak sizlerden bir portfolyo talep edilecektir. Portfolyo; kişinin bireysel ve mesleki başarılarını, gelişimini ve yeteneğini ortaya koyan bir kariyer ve tecrübe belgesidir.



İngiltere’deki okullar da sizden benzer gereklilikleri talep edeceklerdir. Başvurduğunuz okulların kalitesine göre okulun sizden istediği bu kriterlerin seviyesinin de artacağını unutmamalısınız. (Örneğin, not ortalaması) Yine İngilizce’nin ana dil olarak konuşulduğu Kanada ve Avustralya gibi ülkelerde de benzer talepler okulların kayıt için istedikleri arasında sayılabilir.



Eğer dil yeterliliğiniz yoksa ve bazı kriterleri karşılayamıyorsanız, o zaman ‘’Foundation’’ denilen hazırlık yılını okumanız gerekmektedir. Foundation genelde yanlış bir kanı olarak sadece dil eğitimi alınan bir program şeklinde görünse de aslında böyle değildir. Foundation programlarında dil eğitiminin yanı sıra, seçmek istediğiniz programa ait derslerin temel bilgileri de verilmektedir.



Almanya ve Avusturya gibi Almanca eğitim verilen ülkelerde ise, okumak istediğiniz dile göre yeterlilik sınavlarını vermeniz gerekmektedir. Dil yeterliliğiniz olmadığı takdirde bu ülkeler sizlere şartlı kabul vermekte ve foundation programına katılmanız beklenmektedir. Foundation programını başarıyla tamamladığınız takdirde, öğrenim görmek istediğinizi programa başlayabilirsiniz.



Almanya ve Avusturya sizlerden ayrıca, lisans programlarına katılabilmeniz için, Türkiye’deki devlet üniversite sınavlarından (YGS-LYS) okumak istediğiniz bölümü kazanmış olma zorunluluğu getirmiştir. Yani YGS ve LYS sınavlarında, örneğin; makine mühendisliği bölümünü kazanıp kayıt yaptırma hakkını elde ettiyseniz, o zaman Türkiye’deki bir bölüm yerine, Almanya veya Avusturya’daki makine mühendisliği bölümüne kayıt olabilirsiniz. Türkiye’de kazandığınız bölümün illa ki devlet üniversitesi olması şart değildir; özel üniversitelere de kayıt yaptırma hakkına sahip iseniz, yine Almanya veya Avusturya üniversitelerine kayıt yaptırabilirsiniz. Almanca program okuyacaksanız, TestDAF veya DHS denilen Almanca dil yeterliliği sınavlarından yeterli puanları almanız gerekir. Ayrıca Almanya’nın son dönemlerde getirdiği yeni bir kurala göre, hazırlık programına dahi katılabilmeniz için en az A2 seviyesinde Almanca bilmeniz gerekmektedir; aksi takdirde eğitim vizesine başvurmanız imkânsızlaşacaktır.



Son zamanlarda eğitim konusunda yıldızı parlayan Polonya ve Macaristan gibi ülkelerde ise yine okuyacağınız dil için yeterlilik veya hazırlık programı, tavsiye mektupları, niyet mektubu, vb. şartları öğrencinin sağlaması istenmektedir. Bu tür ülkelerde kayıt koşulları biraz daha kolay ve zorlamayan türdendir.



3) YURTDIŞI EĞİTİMDE AİLELERİN ROLÜ VE ÖNERİLER

Yurtdışı eğitimde kuşkusuz en fazla sorulan sorulardan biri de ücret kısmıdır. Çünkü özellikle veliler, öğrenciyi yurtdışında eğitime gönderirken, bu eğitimi tamamlaması için gereken maddi koşulları sağlayabilmek için plan yapmak zorundadırlar. Yanlış veya eksik yapılan maddi planlama, hem aileleri, hem de öğrenciyi zor durumda bırakacak, eğitim hayatının olumsuz yönde etkilenmesine ve hatta belki de katıldığı programın tamamlanmadan bitmesine sebep olacaktır. Bu yüzden aileler, öncelikle öğrencinin eğitim görmek istediği ülkeyi ve programları iyi analiz etmeli, kendilerini buna maddi ve hatta manevi olarak hazırlamalıdırlar. Aileler okulun yıllık ücretleri, bahse konu ülkedeki yaşam ve konaklama giderlerini, ekstra veya acil yapılabilecek harcamaları, uçak/tren/otobüs/gemi vb. biletlerini, ve bu gibi noktaları iyi tespit etmelidir. Bu konuda en iyi bilgi, alanında uzman danışmanlardan edinilebilir.



Bunun dışında, aile psikolojik olarak da velisi oldukları öğrencinin gidişine hazırlıklı olmalıdırlar. Şu unutulmamalıdır ki öğrenci, gittiği ülkeyi her ne kadar kendisi seçip isteyerek de gitse, kültür şoku yaşayacak, maddi-manevi baskı ve yabancılık çekecektir. Bu noktada öğrencinin adaptasyonunu kolaylaştıracak en büyük etmenlerden biri de ailedir. Aile, mesafe olarak uzakta olmasına rağmen öğrencinin manen yanında olduklarını göstermelidirler.



Yurtdışında eğitim konusunda aileleri en çok zorlayan koşullardan biri de özlemdir. Aile bağları güçlü bir toplumda yaşadığımızdan dolayı, öğrencilerin ilk kez evden ayrılması ve özellikle de başka bir ülkeye gitmesi, aileleri kaygılandırmaktadır. Çokça yapılan bir yanlış da, yurtdışına giden öğrencinin sürekli aranması, orada karşılaştığı sorunları ailenin Türkiye’den çözmeye çalışması ve bu konuda öğrenciye kendi ayakları üzerinde durma şansı vermemesidir. İnsanlar, hayatları boyunca çeşitli zorluklarla karşılaşmakta ve ailelerinden ayrı kendi düzenlerini kurmaktadırlar; bu doğanın kanunudur. Bu süreç ne kadar gecikirse, öğrenci için de kendi düzenini kurması o derece zorlaşmaktadır. Bu yüzden aileler, velisi oldukları öğrenciye güvenmeli, sorunlarını çözmek konusunda şans tanımalıdırlar. Çözülemeyen sorunları tespit etmek ve yerinde müdahale etmek, yurtdışı eğitim söz konusu olduğunda ailenin özellikle dikkat etmesi gereken noktalardan biridir.



4) YURTDIŞI EĞİTİME KARAR AŞAMASI

Yine en çok sorulan sorulardan biri de, yurtdışında eğitime ne zaman karar verileceğidir. Ülkeye ve okula göre değişiklik gösteren bu soruya net bir cevap vermek ne yazık ki mümkün değildir. Bu süre, öğrencinin gitmek istediği ülke, okumak istediği bölüm, burs seçeneklerinden yararlanma isteği gibi kriterlere göre değişiklik göstermektedir. Ortalama bir süre vermek gerekirse, yurtdışı eğitime en çok 3, en az 1 sene önceden karar vermek gereklidir. Bahse konu ülke eğer İngiltere, Amerika, Kanada, vb. ülkeler ise, lisede iken öğrencinin not ortalamalarını yüksek tutması, İngilizce dil yeterlilik sınavlarına girmesi (IELTS ve TOEFL gibi sınavların 2 sene geçerliliği vardır), ayrıca isteniyorsa SAT/ACT sınavlarına girmesi, okula kayıt ve burs başvurularını yaparak kabul beklemesi gereklidir. Öğrenci, tüm sınavlara bir anda çalışıp girerek stres yüklenmesindense, bu süreci parçalara bölerek zamana yayması daha faydalı olacaktır. Bu yüzden bu tür ülkelerde 3 sene önceden sürece başlamak normaldir.



Eğer başvurulacak ülke Almanya, Avusturya gibi ülkeler ise, öğrenci önceden Almanca dil yeterlilik sertifikası verebilen yetkili kuruluşlarda dil dersleri görmeli, notlarını yüksek tutmalı, ayrıca Türkiye’de yapılan YGS-LYS sınavlarına da çalışmalıdır. Bu yüzdendir ki yine bu tür ülkelere gitmeyi planlayan öğrencilerin kararlarını erken vermeleri avantajlarına olacaktır.



Başvurulacak ülke Polonya veya Macaristan gibi ülkeler ise, 1 yıl önceden karar vermek mantıklı olacaktır. Bu ülkelerde kabul koşulları diğer ülkelere nazaran daha kolay olduğu için, öğrencinin notlarını iyi düzeyde tutması, gerekli dil şartlarını sağlaması ve belgelerini temin etmesi yeterlidir.



Okullar, her yıl belirli sayıda öğrenciye, belirli miktarlarda burs verir ve bu konudaki bilgileri sayfasında yayınlar, örneğin; burs almak için gereken şartlar, son başvuru tarihleri, gereken belgeler ve belge teslim tarihleri gibi noktalar belirtilir. Burs almak isteyen öğrenciler, karar verdikleri okulların sayfalarından veya yetkilendirdikleri danışmanlar aracılığı ile bursları takip edebilirler. En azından 1 sene öncesinden, burs için gereken genel şartları öğrenmek ve bir sonraki başvurulabilecek zamanda bu konuda bilgi sahibi olmak öğrencinin yararına olacaktır. Başvuru şartlarına uyan öğrencilerin, belirlenen tarihler içinde gerekli belgeleri ibraz etmeleri ve başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Aksi takdirde başvuramayacaklar ve burs imkânından yararlanamayacaklardır. Bu şansı kaçırmamak için, gidilecek okula ve ülkeye önceden karar vermek fayda sağlayacaktır.



