Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Yürek yakan detay: Şehidin babası başvurmuş!

    Yürek yakan detay: Şehidin babası başvurmuş!

    DHA
    09.02.2018 - 20:17 | Son Güncelleme:

    Hakkari Çukurca’da PKK’lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşen sözleşmeli er İlker Ağçay’ın, kendisine ait kamyonetle yük taşımacılığı yapan babası Erol Ağçay’ın Türk Silahlı Kuvvvetleri (TSK)tarafından Afrin’de yürütülen’ Zeytin Dalı Harekatı’na katılmak için bir süre önce gönüllü askerlik başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

    CHP Kocaeli Milletvekilleri Tahsin Tarhan ve Fatma Kaplan Hürriyet, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve yakınları şehidin evine geldi. Yeğeninin şehit olduğunu öğrenerek eve gelen halası ise "Yavrum yavrum" diye feryat ederken baygınlık geçirdi.

    112 Acil ekipleri şehidin halasına müdahalede bulundu. Vatandaşlar şehidin evinin karşısındaki Şehit Ali Atik Parkı ve evinin çevresinde toplandı.

    Şehit İlker Ağçay, yarın Gebze’de düzenlenecek cenaze namazının ardından Gebze Şehitliği’nde toprağa verilecek.

    Kocaeli’ne şehit ateş düştüKocaeli’ne şehit ateş düştü

    Etiketler: kocaeli , Hakkari Çukurca , şehit , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri