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    Yürek yakan anlar... Telefon yağıyor

    Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)
    25.10.2017 - 12:11 | Son Güncelleme:

    Ağrı'nın Diyadin İlçesi’ne bağlı Günbuldu Köyü’nde, 9 Ekim günü elektrik teline kanadı takılan kuşu kurtarmak isterken, akıma kapılan ve elleri kesilen 17 yaşındaki çoban Ramazan Taşdemir için hayırseverler harekete geçti. Taşdemir’e protez kol takılması için yurt içinden ve dışından birçok kişi aileyi telefonla arayarak bilgi aldı.

    Olay, 9 Ekim Pazartesi günü saat 10.00 sıralarında, Günbuldu Köyü yakınlarında meydana geldi. Köyde çoban Ramazan Taşdemir, her sabah olduğu gibi yaylada hayvanları otlatırken, bir kuşun kanadının elektrik teline takıldığını ve kurtulmak için çırpındığını gördü. Hemen direğe çıkıp, kuşu takıldığı telden kurtaran Taşdemir,inerken, belindeki su matarası yüksek gerilim hattına değince akıma kapıldı. Direkten düşmek üzereyken, ayağı demire takılan ve telleri tutan Taşdemir’in iki elinde de yanıklar oluştu. Yaklaşık 1.5 saat telde asılı kalan Taşdemir, çağrılan TEDAŞ ekiplerince direkten indirildi. Ambulansla önce Ağrı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Taşdemir, burada yapılan ilk müdahale ardından sevk edildiği Erzurum’daki Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Yanık Merkezi Yoğun Bakım Servisi’nde tedaviye alındı.

    Yürek yakan anlar... Telefon yağıyor

    Doktorların, genç yaşta sakat kalmaması için büyük uğraş sarf ettiği Taşdemir, Pazartesi günü saat 13.00’te ameliyata alındı. Yaklaşık 4 saat sonra ameliyattan her iki eli dirsek altından kesilerek çıkan Ramazan Taşdemir’in annesi Fatma ve babası Mehmet Taşdemir çocuklarına sarılarak uzun süre ağladı. 5 çocuk annesi Taşdemir, kolsuz, kanatsız kalan oğlunu bundan böyle kol ve kanat olacağını söyledi. Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberi üzerine yurt içinden ve dışından birçok kişi ve dernekler baba Mehmet Taşdemir’i arayarak yardım etmek istediklerini söyledi. Baba Taşdemir ise "Oğlumun kesilen ellerini aratmayacak protez kol yapılırsa dünyalar bizim olur" dedi.

    Yetkililer ise Ramazan Taşdemir’e protez el takılabilmesi için en az bir ay zaman geçmesi gerektiğini belirtti.

    Etiketler: Ameliyat
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