Yüreğiniz Positano’da kalacak

HABERLER MAVİ BİSİKLET’İN ALTINCI ETABI Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) ve Roche firmasınca meme kanserinde erken teşhisin önemini hatırlatmak için başlatılan Mavi Bisiklet turunun altıncı etabı 22-23 Ekim’de Edirne ve Tekirdağ’da gerçekleştirilecek. Milli bisikletçilerin sürdürdüğü tur tüm vatandaşların katılımına açık. Roche, bisikletiyle kampanyaya katılan her vatandaş adına “Kansere Karşı Elele Platformu”na bağışta bulunacak. ( www.mavibisiklet.com ) 33 ÜLKE, 33 PAZAR Gezgin fotoğrafçı Hacer Karanlık son 15 yılda gezdiği 36 ülkede pazar yerlerini fotoğrafladı. 2 bin fotoğraf arasından, 33 yerel pazarı seçip “Pazarların Dünyası” fotoğraf sergisini hazırladı. Hindistan, Peru, Çin, Özbekistan, Kenya gibi farklı coğrafyaların hayatını, insanlarını yansıtan sergi bugün Küçükçekmece Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde açılıyor. 30 Ekim’e kadar gezilebilir. ( www.sefakoykultursanat.com ) AVARE'NİN ŞİİRİ Doğan Hızlan seçti BALMUMU

Bir taşmelek var ki çivit mavisi

Çıkmıyor kaç gün oldu dilimden.

Kim bu, bir başkasıyken bana dönüşen?

Kazınmış da içim bir gök çıkmış boşluğa

Alın çatına bir taşperi konmuş hemen.

Bir taşmelek, evi arka bahçede

Gidiyorsun ki taşınmış, üç beş kırık sandalye

Bir çatlak duvar, bir duman kokusu.

Karşında başsız bedensiz bir çift göz

Gözlerinin önünde bir çift kara billûr, nedense.

Mehmet Taner



AVARENİN ÖNERİSİ

İstanbul’u Dolaşırken

Hillary Summer - John Freely

Pan Yayıncılık Hilary Sumner-Boyd ve John Freely’nin yazdığı, uzun yıllar kent hakkında İngilizce önemli başvuru kaynağı kabul edilen İstanbul’u Dolaşırken (Strolling through Istanbul) 40 yıl sonra Türkçe’ye tercüme edilip yayımlandı. Kitabı The Times “En iyi İstanbul gezi rehberi”, New York Times “roman gibi okunan bir gezi kitabı” olarak nitelemişti. Rehber kenti yürüyerek, arka sokaklarını gezerek keşfetmeyi sevenlere hitap ediyor. Semtleri, tarihi yapıları, anıtları tanıtırken, şehrin köşelerinde gizlenmiş küçük hikâyelere de yerveriyor.