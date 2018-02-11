Yüreğimiz yandı... On bir şehit

TAKVİYEYE GİDİYORDU

Genelkurmay Başkanlığı dört ayrı açıklama yaparak şehit haberlerini duyurdu.



Önce, Afrin’deki Raco ve Cinderes bölgeleri civarında yaşanan yoğun çatışmalar sürerken bölgeye takviyeye giden ATAK helikopterlerinden birinin, öğle saatlerinde “kırım sonucu” düştüğü açıklandı. Helikopterdeki Pilot Kurmay Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman (32) ile Kara Pilot Üsteğmen Erdem Mut (29) şehit oldu.



Genelkurmay’ın ikinci açıklamasında Afrin’deki operasyonlarda 3 askerin şehit olduğu, 5 askerin yaralandığı, çıkan çatışmalarda 15 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.



Bir süre sonra 2 askerin daha şehit olduğu, 4 askerin yaralandığı, 11 teröristin ise etkisiz hale getirildiği açıklandı.



Gece yapılan dördüncü açıklamada da 4 askerin şehit, 2 askerin yaralı olduğu duyuruldu.



1027 RAKIMLI TEPEDE ÇATIŞMA

Teröristlerin tanksavar, roketatar, havan ve ağır silahlarla saldırısı sonucu 1027 rakımlı tepe olarak adlandırılan bölgede gün boyu devam eden çatışmalarda; Piyade Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş (29) ile uzman çavuşlar Oğuzcan Ekiz (27), Enes Sarıaslan (24), Halis Koca (27), Burak Akalın (28), Serdar Ege (41), Hüseyin Şahin (27), Koray Karaca (25) ve uzman onbaşı Hamza Karacaoğlu (26) şehit oldu.



SAMSUN’A İKİ ACI BİRDEN

Şehitlerin memleketlerine acı haber düştü. Enes Sarıaslan’ın Hatay’daki ailesinin evinin önüne taziye çadırı kuruldu.



Mehmet İlker Karaman’ın İzmir’de yaşayan babası Uğur Salim Karaman ile annesi Habibe Karaman’a şehadet haberi verildi. Şehidin eşi Duygu Karaman’ın Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.



Burak Akalın’ın acı haberi de Samsun’da yaşayan ailesine ulaştı. Hüseyin Şahin’in şehit haberi de Samsun’un Havza ilçesini yasa boğdu.



HEM YETİM HEM ÖKSÜZDÜ

ADANA’daki Uzman Çavuş Halis Koca’nın (28) ailesine acı haber ulaştı. Şehit Halis Koca’nın babası Hidayet ve annesi İmran Koca’nın rahatsızlıkları nedeniyle çok önceden yaşamını yitirdikleri öğrenildi.



1180 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

TSK, Zeytin Dalı harekâtında bugüne kadar etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısının 1180’e ulaştığını açıkladı. Dünkü operasyonlarda en az 39 terörist etkisiz hale getirildi. Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar da dün akşam Hatay’a gitti. Farklı birliklerden gönderilen, içerisinde komando birliklerinin bulunduğu en az 60 askeri zırhlı araç, Kırıkhan ilçesinden geçti. Daha sonra sınır birliklerine yönelen askeri araçların buradan da Afrin’e geçeceği öğrenildi. Harekâtta ağırlıklı olarak Afrin’in Bafelyun Dağı, Şeyh Huruz Dağı, Kefer Cenne Köyü, Şeran ve Racu beldeleri ile teröristlerin toplanma alanları ateş altına alındı. TSK birlikleri ile ÖSO unsurları 45 köy ve tepeyi ele geçirdikten sonra ilerleyişlerini sürdürürken, Afrin kent merkezini kuşatma hedefiyle bölge içinde derinlik oluşturuyor. İlerleyişe sınır hattındaki Fırtına obüslerinin yanı sıra tanklar da atış yaparak destek veriyor.



36 HEDEF YOK EDİLDİ

TSK ve Özgür Suriye Ordusu, Zeytin Dalı Harekatı’nda Afrin’in batısındaki Deyr Ballut Köyünü terör örgütü PYD/PKK’dan arındırdı. Düzenlenen operasyon sonucu, bölgeden dumanlar yükseldi. Genelkurmay Başkanlığı dün yaptığı bilgilendirmede, hava harekâtıyla 36 hedefin imha edildiğini duyurdu.



Genelkurmay, “Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtalarıyla desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir” bilgisini paylaştı.