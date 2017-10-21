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    'Yüreği bizimle olanı bekliyoruz'

    ANKARA
    21.10.2017 - 01:39 | Son Güncelleme:

    MERAL Akşener, sosyal medya hesaplarından yeni partiyi 25 Ekim’de kuracaklarını açıklayarak, “Yüreği bizimle olan herkesi bekliyoruz” dedi.

    Akşener, yeni partiye ilişkin duyurusunda “Türkiye iyi olacak. 25 Ekim günü geliyoruz” afişini paylaştı. Ümit Özdağ ve Koray Aydın ile yola çıkan Akşener, dün sosyal medya hesaplarından yeni parti duyurusu yaptı. “25 Ekim günü geliyoruz. Türkiye iyi olacak!” sloganının yer aldığı afişte toplantı adresi Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi olarak verildi. Akşener mesajında ise “25 Ekim günü partimizi kuruyoruz. İster Ankara’da bize katılın, ister canlı yayında izleyerek desteğinizi gösterin. Yüreği bizimle olan herkesi bekliyoruz” yazdı.

    Etiketler: Meral Akşener , gazetehaberleri
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