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    Polis her yerde kızını kaçıran kadını arıyor...

    Hüseyin TÜCCAR-Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)
    22.12.2017 - 16:19 | Son Güncelleme:

    Bursa’da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı çocuk evinde koruma altında tutulan 12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini ziyarete gelen Saime M.tarafından otomobille kaçırıldı. Pompalı tüfekle yurdun özel güvenlik görevlilerini tehdit eden ve çevreye ateş açan Saime M., polis tarafından her yerde aranıyor.

    Olay, merkez Osmangazi ilçesi Sırameşler semtindeki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Bursa Valiliği Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü’nde meydana geldi. 40 yaşlarındaki Saime M., 16 EY 406 plakalı otomobiliyle, ihtiyati tedbir kararı ile çocuk evinde koruma altında bulunan kızını ziyarete geldi.

    İddiaya göre, aracını misafirler için ayrılan otoparka bırakan Saime M., daha sonra, adı açıklanmayan kızının kaldığı yurdun kapısına gitti. Saime M., burada yaklaşık 5 dakika konuştuğu kızını kolundan tutup, otomobiline bindirdi. Şüpheliye 2 özel güvenlik görevlisi müdahale etmek istedi. Ancak Saime M., aracında bulunan pompalı tüfeği çıkarıp, güvenlik görevlilerini, "Yolumdan çekilin. Ayrılmazsanız sizi de vururum" diyerek tehdit etti, ardından çevreye bir el ateş ederek hızla uzaklaştı. Silahtan çıkan saçmaların birçoğu güvenlik görevlilerinin kaldığı bölüme isabet etti.

    Özel güvenlik olayı hemen polise bildirdi. İhbarla gelen polisler, saçmaları inceleyip, güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Soruşturma başlatan polis, kızını kaçıran Saime M.’yi her yerde arıyor.

     

     

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    Etiketler: çocuk yurdu , çocuk kaçırma
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