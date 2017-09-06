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    Yurdakul’a veda

    ANKARA
    06.09.2017 - 22:03 | Son Güncelleme: 06.09.2017 - 22:03

    MUĞLA Datça’da beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren gazeteci-yazar Doğan Yurdakul, dün Ankara’da Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

    Yurdakul’un cenaze törenine yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP milletvekilleri Utku Çakırözer, Murat Emir, İlhan Cihaner, Şenal Sarıhan, Necati Yılmaz, Ankara bağımsız milletvekili Aylin Nazlıaka, eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, yazar Soner Yalçın, Yalçın Küçük ile meslektaşları katıldı. Namaz öncesi Kılıçdaroğlu ve Feyzioğlu bir süre sohbet etti. Kılınan cenaze namazının ardından Kılıçdaroğlu, Yurdakul’un tabutunu bir süre taşıdı.

    FETÖ MAĞDURUYDU

    Yurdakul 1946’da Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra Paris Sorbonne, Vincennes ve Cenevre üniversitelerinde lisansüstü öğrenim gördü. Yenigün, Ulus, Vatan, Aydınlık, Evrensel, Siyah-Beyaz, Günaydın gazeteleri ile Kim, Yön ve Devrim dergilerinde çalıştı. Yurdakul, FETÖ’nün kumpas davalarından Odatv yargılaması kapsamında bir yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olmuş ve dava sonunda beraat etmişti. Yurdakul, cezaevinde olduğu sırada hayatını kaybeden eşi Güngör Yurdakul’un 15 Eylül 2011’deki cenaze törenine cezaevi aracıyla
    getirilmişti. 

    Etiketler: gazetehaberleri , muğla , datça
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