Yunus Mallı attı, Wolfsburg kazandı

HDI Arena’da 34 bin taraftarın izlediği maçta, Yunus Mallı ilk 11’de sahaya çıktı ve 90’ıncı dakikada yerini Sebastian Jung’a bıraktı. 72’nci dakikada attığı golle takımına üç puanı kazandırdı. Wolfsburg bu sonuçla puanını 23’e çıkarırken, Hannover 96 ise 27 puanda kaldı.

Hannover 96’da forma giyen Kenan Karaman ise karşılaşmanın 75’inci dakikasında Pirmin Schwegler’in yerine oyuna dahil oldu.

BundesLiga’da 20’nci haftasında alınan toplu sonuçlar şu şekilde:

Eintracht Frankfurt - Mönchengladbach: 2-0

RB Leipzig - Hamburg: 1-1

Borussia Dortmund - Freiburg: 2-2

Stuttgart - Schalke 04: 0-2

Köln - Augsburg: 1-1

Bayern München Hoffenheim: 5-2

Werder Bremen - Hertha Berlin: 0-0

Bayer Leverkusen - Mainz 05: 2-0

Hannover 96 - Wolfsburg: 0-1