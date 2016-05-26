Yunus Günçe'nin hayali gerçek oldu

Önceki gün ünlüler ve gönüllüler arasında yapılan ödül oyununu ünlüler takımı kazandı. NBA Batı Final serisinin 4’üncü maçına gitmeye hak kazanan ünlüler büyük sevinç yaşadı.

Basketbola, özellikle de NBA'e olan düşkünlüğüyle bilinen ve Survivor'a katılmadan önce sabahlara kadar NBA maçları izleyen Günçe'nin geçtiğimiz yıllarda attığı iki tweet sosyal medyada olay oldu.

Günçe'nin attığı "Acun seni niye almadı Survivor'a? diye soranlara: Puanım yetmedi. Seneye bir daha gireceğim" ve "Ne yani, NBA finallerine gitmek için ille de Survivor'a mı gidelim?" tweet'leri, günün en çok paylaşılanları arasına girdi. Bu tweet'leri retweet eden isimler arasında şarkıcı Demet Akalın Kurt da vardı.