‘Yunus Emre’den iş Türkçesi kursu

DAHA önce Wuppertall Üniversitesinde pilot proje olarak C1 düzeyinde Türkçe eğitim hizmeti verdiklerini kaydeden YEE Köln yetkilisi Yakup Kurt, bu yöndeki talebin yüksekliğini dikkate alarak bu yıl ilk kez Köln’de iş Türkçesi olarak tabir edilen yüksek seviye C1 Türkçe kursları vereceklerini belirtti. Kurt, Köln’deki YEE eğitim merkezlerinde 13 Ekim tarihinde başlayacak C1 Türkçe kursları için son başvuruların 6 Ekim’de sona ereceğini aktardı.

Türkçe kurslarına Türklerin yanı sıra Almanların da ilgi gösterdiğini ifade eden Kurt, “Türkçe derslerinde dinleme, konuşma, okuma ve yazma olarak dört temel dil becerisine eşit düzeyde yer veriliyor. Daha önce A1, A2, B1, B2 düzeyindeki kurs yelpazemize bu yıl C1 düzeyini de ekliyoruz. Yetişkinlere yönelik C1 seviyesi kurslarımızda özgeçmiş yazma, iş yazışmaları, telefon görüşmesi, iş mülakatı gibi konularda dersler mevcut” dedi.

Kurt, gerek yetişkin gerekse çocuklara yönelik olarak iki yıldır devam eden ve bu yıl ekim ayında başlayacak giriş ve orta düzey Türkçe kurslarına başvuru tarihlerinin ise 22 Eylül’de sona ereceğini belirtti.

KÜLTÜR VE SANAT KURSLARI DA VAR

Merkezlerinde Türkçe kurslarının yanı sıra, kültür, sanat ve müzik kurslarının da olduğunu kaydeden Kurt, “El sanatları kurslarımız kapsamında ebru kursu, gerek Latin gerekse Arap alfabesiyle yazılan hat sanatı kurslarımız var. Müzik kurslarımız çerçevesinde ise yeni kurduğumuz gençlik koromuz var. Büyükler koromuz var. Şan dersi, üslup kursumuz var. Ayrıca geleneksel Türk çalgıları kurslarımız var” diye konuştu.

Ebru kursu başta olmak üzere kültür, sanat kurslarımıza Almanların da yoğun ilgisi olduğunu ifade eden Kurt, kurslara katılan yabancıların sayısına göre Türkçe ve Almanca olmak üzere iki dilli olarak verilebildiğini söyledi.