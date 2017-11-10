Yünsa'nın ilk 9 aylık cirosu 212,3 milyon TL

Yünsa’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre şirketin net satış geliri 212 milyon 372 bin TL’ye, net karı ise 5 milyon 450 bin TL’ye ulaştı.

İlk 9 aylık finansal sonuçları değerlendiren Yünsa Genel Müdürü Nuri Refik Düzgören, “Türkiye ve Avrupa’nın en büyük entegre yünlü kumaş üreticisi olarak, finansal başarıya ve operasyonel mükemmelliğe odaklandık. Başarılı işletme sermayesi yönetimimizle sektörümüzde fark yaratıyoruz. Sahip olduğumuz deneyim ve iş yapış şeklimizle 2017 yılının ilk dokuz ayında net satış gelirlerimizi yüzde 11, brüt kârımızı ise yüzde 29 artırmayı başardık” dedi.