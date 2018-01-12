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    Yunanistan'dan Türkiye'nin tepkisine yanıt

    Hürriyet Haber
    12.01.2018 - 16:11 | Son Güncelleme:

    Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türk azınlık mensuplarının miras, evlenme ve boşanma konusunda İslami kuralların yanı sıra Yunanistan Medeni Kanunu'nun da geçerli olmasını onaylayan yasaya dönük Türkiye cephesinden gelen tepkiye yanıt verdi.

    Yunanistan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Yunanistan'ın Batı Trakya bölgesinde yaşayan Müslümanlar ile ilgili yasal düzenlemenin Yunanistan'ın iç meselesi olduğunu belirterek, dışarıdan müdahalelerin kabul edilemez olduğunu söyledi. Açıklamada Türkiye'nin kendi iç siyasetindeki ciddi konulara odaklanması gerektiği de ifade edildi.

    Yunanistan, Batı Trakya Müslüman Türk azınlık mensuplarıyla ilgili miras, evlenme ve boşanma gibi konularda İslami kuralların yanı sıra Yunanistan Medeni Kanunu'nun da geçerli olması yönündeki yasal düzenlemeyi parlamentoda onaylanmıştı.

    Türk Dışişleri Bakanlığı, bunun üzerine bir açıklama yayınlamış ve "Yunanistan'ın geçmişten ders çıkartmasını bekliyoruz" ifadesini kullanmıştı.

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