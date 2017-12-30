Yunanistan'dan skandal FETÖ kararı! Türkiye'den sert tepki

Yunanistan sekiz darbeci askerden birinin iltica talebini kabul etti. Asker serbest bırakıldı.

Yunanistan Yüksek Mahkemesi, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan 8 askerin Türkiye'ye iade talebini reddetmişti.

DIŞİŞLERİ'NDEN SERT TEPKİ

Dışileri Bakanlığından, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerden 1'inin sığınma başvurusun Yunanistan tarafından kabul edilmesinin ardından açıklama geldi:

"15 Temmuz darbe girişimine katılan sekiz darbeciden birine sığınma hakkı veren Yunanistan, bu kararı ile darbecileri koruyan ve onlara kucak açan bir ülke olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.

Türkiye’de demokratik düzeni hedef alan, güvenlik güçlerimizden ve sivillerden yüzlerce vatandaşımızı şehit eden suçluların ülkemizde adalet önünde hesap vermesini yeniden engelleyen Yunanistan, terör ve suçla mücadele konusunda bir müttefik ülkeden beklediğimiz destek ve işbirliğini göstermemiştir.

Siyasi saiklerle alındığını düşündüğümüz bu kararın Yunanistan’la ikili ilişkilerimiz ve bölgesel konulardaki ortak çalışmalarımız üzerinde kuşkusuz etkileri olacaktır."

DAVA SÜRECİ NASIL İŞLEDİ?

15 Temmuz darbe girişimi sonrası askeri bir helikopter ile Yunanistan’a kaçan 8 darbeci askerin Türkiye'ye iadesiyle ilgili kısa bir süre önce Atina'daki mahkemede görülen üç ayrı duruşmanın ardından, üç asker için Türkiye'nin iade talebi kabul edilmiş, beş askere yönelik iade talepleri ise reddedilmişti.

Yunan temyiz mahkemeleri başsavcısı Antonis Liogas, iade talebi reddedilen darbecilerle ilgili Yüksek Mahkeme'ye itirazda bulunurken, mahkemenin Türkiye'ye iadeleri yönünde karar verdiği üç darbeci asker de temyiz başvurusunda bulunmuştu.

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