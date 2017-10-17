Yunanistan'dan boru ithalatında dampinge karşı önlem alındı

Ekonomi Bakanlığının, "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Yunanistan menşeli rafine edilmiş bakırdan ince ve kalın borular ithalatına yönelik başlatılan ve Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen damping soruşturması tamamlandı.

Yürütülen soruşturma sonucu, Yunanistan menşeli soruşturma konusu ürünün ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretimde zarara yol açtığı tespit edildi.

Alınan kararla Yunanistan menşeli söz konusu boruların Türkiye'ye ithalatında Halcor Metal Works SA şirketi için CIF (ithalatta malın bedeline,

sigorta ve taşıma giderlerinin de eklenmesiyle oluşan fiyat) bedelinin yüzde

Bakanlığın İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nde yapılan değişiklikle de kalınlığı 10,5 milimetre ve altında olan plastik ve mamullerinden "politen (metil metakrilik)" olanlara yönelik gümrük kıymeti kilogram başına 10 dolar, 10,5 milimetre üstünde olanlar için 6 dolar olarak belirlendi.