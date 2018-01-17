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    Yunanistan'da "mafya babası" kurşunlanarak öldürüldü

    AA
    17.01.2018 - 23:30 | Son Güncelleme:

    Yunanistan'da "mafya babası" olarak tanınan Vassilis Stefanakos, uzun namlulu silahla yaylım ateşine tutulan aracında öldürüldü.

    Yunan polisinden (ELAS) yapılan açıklamada, Stefanakos'un, başkent Atina'nın Haidari bölgesinde aracının içinde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradığı belirtildi.

    Olay yerini güvenlik çemberine alarak incelemelerde bulunan polis ekipleri, saldırının kalaşnikof marka silahla yapıldığını tespit etti.

    Saldırganların olay yerinden motosikletle uzaklaştığı ifade edilirken, faillerin yakalanması için arama çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.

    Yunanistan'da "yeraltı dünyası"nın tanınan isimlerinden olan Vassilis Stefanakos, bir cinayete dahil olduğu suçlamasıyla 21 yıl 3 ay hapse mahkum edilmişti. Stefanakos, 8 yıl sonra 2016 yılında serbest bırakılmıştı.

    Etiketler: mafya babası
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