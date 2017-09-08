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Yunanistan’da işsizlik geriliyor ama hala yüksek

AA
08.09.2017 - 09:49 | Son Güncelleme: 08.09.2017 - 09:50

Yunanistan’da işsizlik oranı haziranda, son 6.5 yılın en düşük seviyesine gerileyerek yüzde 21.2 olarak gerçekleşti.

YUNANİSTAN İstatistik Kurumu (ELSTAT) verilerine göre, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı haziran ayında aylık ve yıllık bazda yaşanan gerilemeyle yüzde 21.2 olurken, ülkedeki işsiz sayısı 1 milyon 17 bine düştü. Böylece ülkede, Aralık 2011’den bu yana görülen en düşük işsizlik oranı kaydedildi.
Ülkede en yüksek işsizlik oranı yıllık bazda yaşanan önemli düşüşe rağmen yüzde 43.3 ile 15-24 yaş arası gençlerde görüldü. Yunanistan’da en yüksek işsizlik, yüzde 27.9 ile 2013’te kaydedilmişti.

Etiketler: Yunanistan , işsizlik , istatistik , ELSTAT
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