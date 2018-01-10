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    Haberler >Dünya>Yunanistan’da göstericiler Çalışma Bakanlığını işgal etti

    Yunanistan’da göstericiler Çalışma Bakanlığını işgal etti

    AA
    10.01.2018 - 09:44 | Son Güncelleme:

    Yunanistan’ın başkenti Atina’da grev haklarına ilişkin yasa tasarısını protesto eden göstericiler, Çalışma Bakanlığı binasını işgal ederek Bakan Efi Ahçioglou’nun odasını bastı.

    MÜCADELECİ İşçi Cephesi’nin çağrısıyla bir araya gelen göstericiler, ülkenin kreditörlerinin talep ettiği grev haklarının kısıtlanmasına ilişkin düzenlemeyi protesto etti. Göstericilerden bir kısmı bakanlık binasının kepenklerini kırarak içeri girdi. Binanın sekizinci katındaki bakanlık ofisine giren gruptakiler, Bakan Ahçioglou’ndan yasa tasarısını geri çekmesini istedi. Ahçioglou ise göstericilerin isteğini reddetti.
    Olay sırasında odada polisin olmaması dikkati çekerken, bakanla göstericiler arasındaki tartışmada zaman zaman tansiyonun arttığı görüldü. Göstericiler, daha sonra bakanın odasını terk etti. Ekonomik krizden kurtulma çabası içinde bulunan Yunanistan’da, Avrupa Birliği ve Uluslararası Para Fonu tarafından talep edilen kemer sıkma önlemleri sık sık protesto ediliyor.

    Yunanistan’da göstericiler Çalışma Bakanlığını işgal etti

    Yunanistan’da göstericiler Çalışma Bakanlığını işgal etti

    Yunanistan’da göstericiler Çalışma Bakanlığını işgal etti


    Yunanistan’da göstericiler Çalışma Bakanlığını işgal etti


    Yunanistan’da göstericiler Çalışma Bakanlığını işgal etti

    Yunanistan’da göstericiler Çalışma Bakanlığını işgal etti


    Yunanistan’da göstericiler Çalışma Bakanlığını işgal etti


    Yunanistan’da göstericiler Çalışma Bakanlığını işgal etti

    Etiketler: Çalışma Bakanlığı , Efi Ahçioglou
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