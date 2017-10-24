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    Yunanistan'da gazeteciler grevde

    Hürriyet Haber
    24.10.2017 - 10:03 | Son Güncelleme:

    Yunanistan'da gazeteciler bugün 24 - 26 Ekim taraihleri arasında genel grev ilan ettiler.

    Gazeteciler, sigortalarında yapılması düşünülen değişiklikleri protesto etmek için, bugün sabah saat 06.00'dan Perşembe saat 06.00'ya kadar, özel ve devlet sektöründe haber alanını ilgilendiren işlerinden uzak kalmaya karar verdiler.

    Dünden beri Atina'da bulunan kreditöler, bugün Çalışma Bakanı Efi Ahtsoglu ile sosyal sigortaları ilgilendiren konuları ele alacaklar.

    Gazeteciler Sendikası tarafından yapılan açıklamada, "Biz özel muamele talep etmiyoruz. Adil bir muamele talep ediyoruz. Bütün çalışanlar için de geçerli olan sağlık sigortası ve yardımlaşma sandığında kesintiler olmaması için mücadele ediyoruz" denildi.

    Etiketler: Yunanistan , gazeteci
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